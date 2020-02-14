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寵物豬咬傷口「3個月潰爛不癒」！真相曝光竟是細菌生物膜覆蓋作祟

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▲▼宜蘭一老婦人遭寵物豬咬，傷口3個月潰爛不癒，原來是細菌生物膜（上圖）覆蓋作祟。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲宜蘭一老婦人遭寵物豬咬，傷口3個月潰爛不癒，原來是細菌生物膜（上圖）覆蓋作祟。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭73歲黃姓婦人飼養寵物麝香豬13年，自幼豬豢養至成豬，感情深厚，但一次互動中，意外遭寵物豬咬傷小腿，自行在家護理傷口，因照護不佳，傷口超過3個月久久不癒，持續呈現潰爛的狀態，讓黃姓婦人不堪其擾，經就醫發現是細菌生物膜覆蓋作祟，後經妥善治療，傷口終於逐漸癒合，也一掃婦人心中被心愛寵物咬傷的鬱悶。

▲▼宜蘭一老婦人遭寵物豬咬，傷口3個月潰爛不癒，原來是細菌生物膜（上圖）覆蓋作祟。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

請繼續往下閱讀...

宜蘭黃姓婦人被寵物豬咬傷後，自行在家護理傷口約3~4個月，仍不見傷口癒合，年前終於因傷口持續疼痛難耐就醫。羅東博愛醫院整形外科主任林唯農醫師表示，黃婦就醫時，傷口大小約為5公分X4.5公分，已有感染的狀況，可清楚看見傷口上層被細菌生物膜覆蓋，阻礙傷口癒合。

「多數民眾也許對『生物膜』這名詞感到陌生，但如果提及水槽、水管內壁上、黏黏滑滑難以清理的薄膜，大概就可以明白什麼是生物膜。」林唯農醫師解釋，生物膜由細菌自行分泌形成，在物體或傷口表面產生一米白色至乳黃色的半透明黏膜，當傷口被細菌生物膜所覆蓋，生物膜內群聚的細菌即可因為薄膜的存在，阻擋人體免疫細胞和抗生素或其他殺菌藥物的攻擊，使傷口持續暴露在感染的風險中，也讓傷口不易癒合。

羅東博愛醫院傷口照護中心團隊安排黃婦住院後，經傷口清創手術與抗生物膜的敷料持續治療護理後，傷口已於農曆年前完全癒合，一掃黃婦心中被心愛寵物咬傷的鬱悶。

關於傷口照護，多數人還停留在舊觀念，事實上，傳統使用雙氧水、優碘殺菌與讓傷口保持乾燥的照護觀念已過時。林唯農醫師指出，當皮膚產生傷口，第一時間應以生理食鹽水清理傷口，並將傷口上可能的髒汙、分泌物與血水清理乾淨後，塗抹含抗生素的藥膏再以紗布覆蓋或使用合適的敷料保持傷口濕潤，以促進傷口的癒合與復原。

▲羅東博愛醫院整形外科主任林唯農。（圖／羅東博愛醫院提供）

▲羅東博愛醫院整形外科主任林唯農。（圖／羅東博愛醫院提供）

不過林唯農醫師也提醒，俗稱人工皮的水膠體親水性敷料，一般藥局很容易買得到，但若傷口較大、較深或滲液較多時，常會造成周圍皮膚過度浸潤，延緩傷口癒合，甚至有過敏或感染的風險。因此仍建議民眾尋求整形外科醫師或傷口照護中心的協助，以找到適合的敷料、加速傷口癒合，避免傷口久久不癒暴露於感染的風險中。

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