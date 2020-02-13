羅東春遊祈福拚擲筊　冠軍可得3萬元的招財開運金鼠1隻

▲22日上午到羅東春遊祈福拚擲筊，冠軍可得3萬元的招財開運金鼠1隻。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

土地公誕辰前夕，羅東鎮公所與中山公園福德廟將於22日上午8點30分，在中山公園福德廟共同舉辦2020年「土地公春遊-鼠你最好運」春遊祈福活動，參加春遊民眾不僅可獲得精美實用紀念品，還有機會參加擲筊比賽，帶回3萬元3錢重的招財開運金鼠1隻金鼠。

2020年羅東「土地公春遊-鼠你最好運」春遊祈福活動，是從中山公園土地公廟集結後出發，在土地公神轎帶領之下，於氣溫回暖之際走春遊羅東，活動行經興東路-公正路-中正路-中正南路-文化街-興東路，回到中山公園福德廟，全程約2.4公里。

途中集滿活動戳章，可以兌換紀念品及擲筊機會券，數量有限發完為止，活動當天土地公廟備有平安粥，大家一起吃平安、得好運，歡迎民眾自備環保餐具，共同響應環保愛地球。

活動最大亮點是春遊結束後，換取機會抽籤券，共100名，於土地公廟舉行擲筊大賽，祈得最多聖筊者，可以抱回價值3萬元之招財開運金鼠1隻。

鎮長吳秋齡表示，中山公園福德廟歷史悠久，香火鼎盛，是全國唯一位於公有土地的土地公廟，長期庇護著這片土地，緊鄰羅東夜市，與鎮民生活息息相關，公所承續往年盛況與中山公園福德廟合辦「土地公春遊羅東」眾神出巡祈福活動，今年活動剛好遇到2019新型冠狀病毒，人心惶惶，希望藉由本次土地公出巡遶境，為民眾祈福驅疫，消災解厄，早日恢復民眾日常生活。

另，新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）造成人心恐慌不安，這次活動公所選擇在空氣流通的戶外場域辦理，春遊當天，歡迎鄉親攜家帶眷，藉由土地公的加持，撫慰人心，護佑羅東眾生，得到土地公整年保佑，也希望台灣能盡快脫離病毒威脅，並請民眾勤洗手，避免碰觸口鼻，發燒者不出入公共場所，做好自我健康管理，全民共同防疫。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►快訊／國光客運撞上雪隧避車道 駕駛昏迷另有5輕傷

►覬覦女友國中雙胞胎女兒 現役軍人半夜硬摸下體7次：我幫妹妹蓋棉被

►快訊／宜蘭大型遙控飛機墜毀國中校園 大火瞬間屋頂竄出師生驚嚇破表