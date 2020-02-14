重聽女登山慘摔失聯…深夜急搜救！突傳微弱呢喃：我渴死了　救難人員目擊這幕

記者游芳男／宜蘭報導

登山的新北市潘姓婦人，12日傍晚在宜蘭南澳鄉武塔村高峰路產業道路失聯。蘇澳警分局獲報後派員救援，因雨天視線不良、霧氣瀰漫，且潘婦重聽，救援一度陷入困境，警方不放棄的在深夜尋著微弱求救聲，終找到人，當時全身淋濕，雙腳受傷無法行走的潘婦喃喃地說，「我渴死了」。

▲▼重聽潘婦登山摔傷失聯，救援蘇警趕到時她婦喃喃地說：「我渴死了」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳分局武塔派出所於12日18時40分許，接獲澳花派出所轉報，在省道台9丁線41.5公里往南方澳武塔村高峰路產業道路有一名潘姓女登山客失聯。南澳分駐所所長歐陽奇調派山地警力，並指派武塔所所長林昭明為現場指揮官，集結警消、義消等19員，至最後手機發話地（台9線145.5公里處）協尋。

因當時天候下雨視線不良、霧氣瀰漫，且潘婦患有重聽，協尋較為困難，協尋至21時20分時，才聽見微弱的求救聲，救難人員在距潘婦停放車輛約200公尺處旁的山區小徑尋獲潘婦，發現潘婦全身被雨淋濕，雙腳受傷無法行走，並喃喃地說，「我渴死了」。

武塔所所長林昭明及副所長葉正文及時提供運動飲料並安撫潘婦的情緒，同時連繫消防救護車待命，派武塔所所長林昭明等人協同消防隊合力以擔架搬運下山，於21時55分南澳消防隊救護車順利將傷者送往羅東博愛醫院急診治療，家屬於現場對警方及時援助深表感謝。

蘇澳分局呼籲民眾爬山時，需隨時注意自身安危天候狀況，若發現任何緊急情形或需警方協助時，請直接撥打110報案，以避免遭受嚴重危害。

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