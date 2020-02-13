為植物人跑出愛與希望「雞」不可失！　炳翰公益路跑4/11-4/12登場

▲礁溪鄉長張永德邀大家來「2020 RUN FOR DREAM炳翰礁溪公益路跑」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

協助創世基金會募集植物人安養經費的「2020 RUN FOR DREAM炳翰礁溪公益路跑」，13日由宜蘭礁溪鄉長張永德，搶先開箱完賽禮，並邀請民眾一起為自己跑出健康、為植物人跑出愛與希望，屆時各組參賽者，皆可獲得一份完賽好禮（內含玫瑰全雞/炳翰人參花茶/賽事紀念T恤/運動毛巾）

睽違2年，讓許多跑友趨之若鶩的炳翰公益路跑完賽禮「玫瑰雞」又回來囉！還有炳翰人參花茶、紀念T恤、運動毛巾，完賽禮總價值破千。活動更與礁溪鄉公所以觀光路跑為訴求，4/11-4/12連續兩天，在龍潭湖推出系列活動，包括：融合蘭陽風采的草地音樂節及熱氣球體驗，讓跑友來礁溪同樂。

▲▼2020炳翰礁溪公益路跑，為植物人跑出愛與希望。（圖／礁溪鄉公所提供，下同）

「2020 RUN FOR DREAM炳翰礁溪公益路跑」將於4/12上午5點30分，在礁溪龍潭湖起跑，賽事共分21公里半程馬拉松組、10.5公里精實挑戰組、3公里健康環湖組，歡迎長跑愛好者及喜歡休閒運動的朋友踴躍報名，各組參賽者皆可獲得一份完賽好禮（內含玫瑰全雞/炳翰人參花茶/賽事紀念T恤/運動毛巾），還有WORLD GYM提供體驗券讓大家一起愛上運動。

活動另有在地商家及觀光工廠提供賽道補給和各種美食，報名至3/13止，歡迎共襄善舉，跑步做公益、關懷弱勢植物人。愛心專線：(03)953-3468，關鍵字搜尋：「2020 RUN FOR DREAM炳翰礁溪公益路跑」。報名網址：https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=983

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