50家口罩小廠沒被徵收？　網抖暗黑真相：太誇張

▲口罩生產線積極加班提升產能。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者郭卉寧／綜合報導

政府為解決全台口罩荒，祭出「口罩實名制」，不料，日前卻傳出新北市一間口罩工廠，私下販售口罩給當地民眾，遭調查後才發現他們是尚未被徵收的合法工廠。對此，有網友認為，小廠的口罩沒被徵收，似乎很有問題，但有人抖出實際真相，因為「當初就說只徵收產量大的」。

該名網友在PTT八卦板表示，口罩從一開始的超商每人限購3個，到現在祭出實名制已將近兩週，結果卻爆出仍有50家合格口罩工廠沒被徵收，這樣的狀況，讓他感到十分驚訝，忍不住詢問，「這個問題很大條吧？鄉民覺得最該負責的人是誰？」

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▼網友質疑政府未徵收口罩小廠的作法。（圖／翻攝自PTT八卦板）

問題曝光後，隨即掀起網友熱議，其中許多人指出，小廠沒被徵收的原因，其實是「當初只徵收產量大的」才會導致這狀況，「小廠本來就產能小」、「市佔率太低人家沒空找你」、「防疫視同作戰，產能小就當它是0」、「3分之1廠商占產能8至9成，這樣很難理解嗎」。

但也有網友質疑，「所以產量低的就活該喝西北風」、「太誇張！大廠做得要死要活，小廠被迫關門」、「說個笑話，擴增口罩產線！不徵收在搞啥」、「說只徵收產量大的，那憑什麼叫所有廠商都不能賣」、「初期只徵收大廠還說得過去，但後期口罩一片難求放任小廠不徵收說不過去吧」。

面對外界的質疑聲浪，經濟部13日晚間在臉書表示，過去因人力受限，採取分階段徵用，而現在開始將全面徵用，剩下37家口罩廠商的徵用書也已發出。另外，口罩的新產線也會從15日起陸續交機，提高產量。

▼經濟部表示，將對合格口罩工廠進行全面徵收。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）