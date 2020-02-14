居家隔離違規開罰破百萬！楊文嘉：不要害己又害人

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為了防止任何新冠肺炎「COVID-19」擴散傳染的可能性，台灣嚴格執行居家隔離、檢疫以及自主健康管理三項措施，但近期屢傳有人違規「趴趴走」，截至13日為止，共有23人亂跑被開罰，總罰款破百萬元。ETtoday《雲端最前線》主持人楊文嘉，14日在節目上就呼籲「不要害己又害人。」

▲金門居家檢疫，男子違規外出。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據官方統計，居家檢疫人數已經超過1萬8千人，居家隔離則有400多人，全台將近2萬人都可能有染病風險，不過不是所有人都能遵守防疫規定，中華民國醫師公會全聯會副秘書長，同時也是精神科專業的羅浚晅醫師表示，除了在家裡待不住的人外，其實還有不少人搞不清楚三項防疫管理措施的差異。簡單來說，居家隔離就是跟確診病例有過接觸，必須受到嚴密的控管；居家檢疫則是從高風險特定地區，譬如說中港澳回台的人，目前從2月6日起，就必須在家自我檢疫14天。

每當有居家隔離人士違規，網路上就會掀起一波罵聲，羅浚晅醫師就專業分析，這些被隔離或自我隔離的人，其實內心一定也有很大的煎熬，有人晚上睡不著失眠，每天生活在可能染病的精神壓力之下，不小心咳嗽就怕是新冠肺炎，在這樣的氛圍以及被限制外出的情況下，要撐過14天其實相當不容易，呼籲民眾要有同理心看待。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。