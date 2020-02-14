影／受困鑽石公主號10天　台灣8旬旅客確診新冠肺炎入院

文／中央社

鑽石公主號遊輪爆發武漢肺炎疫情，日本政府決定讓年長旅客先下船。一名台灣男乘客同船的85歲父親確診，已由日方安排入院，他感謝台灣政府協助，並強調此事凸顯台灣防疫做得有多到位。

▲鑽石公主號目前停靠在橫濱港。（圖／達志影像／美聯社）

日本厚生勞動省昨天決定讓鑽石公主號上高齡、有基礎疾病等旅客提前下船。這些旅客必須先在船上進行病毒檢測並確認陰性，且本人有下船意願，再安置到日方準備的場所。

一名中年台灣男性旅客為了帶父親旅遊散心，委託友人代訂郵輪套裝行程，包含日本到東南亞旅遊15天的鑽石公主號，1月20日從橫濱啟程，22日停靠日本鹿兒島，25日抵達香港，31日駛經基隆，2月1日到沖繩，原訂4日靠港橫濱，下船結束旅程。

不料2月2日傳出消息說，鑽石公主號一名80歲的香港男性遊客在返港之後，成為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的確診病例。於是船公司提前在3日到橫濱港接受檢疫，接著就是幾乎每天都傳出數十名船上旅客確診感染的消息。

這名台灣男性乘客日前透過電話向中央社記者表示，他與85歲的父親同住沒窗戶的內艙，兩人連日咳嗽，尤其是他父親還咳出血來，讓他這個做兒子憂心忡忡。

救父心切的他於是親手寫下一封信，向總統蔡英文求救。

他今天向中央社記者表示，謝大家的關心，此時的心情沈重，今早收到日方通知85歲的父親確診，已經安排入院。

他說，經過漫長的隔離等待，得到這個結果，只能勇敢面對，並相信專業醫療的協助能夠戰勝病毒！至於他個人的狀況還不明確，不過他會用相同的態度接受任何考驗。

這名台灣旅客也表示：「搭上這艘遊輪並非我們所願，意外地在封閉的船艙接受可能致病的隔離方式，也不是我們的選擇。」但是他非常感恩事發之後，船上的心聲被聽到、駐日代表處與台灣政府給予關心和協助，船上的乘客彼此支援。

他說，如果不是走過這個歷程，看著其他乘客、父親相繼被感染，不會知道將心比心有多麼重要，以及配合專業防疫才能避免群聚感染的危機。

他也強調：「此時凸顯了台灣政府的防疫做得有多到位！我們會堅強地克服這個困境，並再次感謝大家的關心與祝福！」（編輯：周永捷）