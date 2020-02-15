3港人失聯挨罰21萬！出面喊冤：電話不小心留錯，沒聽到警察按門鈴

▲3港人失聯多日，最後在西門町日租套房被找到。（圖／記者黃靖惠攝）



記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在世界各國蔓延，使得政府加大力度防疫。不過，日前3名香港男女抵台後集體失聯，讓北市府緊急找人，花了許多時間，14日才在西門町的日租套房找到人。隨後，這三人也喊冤，電話真的是「不小心留錯」，而且這幾天也沒有聽到警方敲門的聲音。

台北市衛生局指出，這3名香港人8日從香港入境，依據相關規定，這些旅客要居家檢疫14天，但3人沒有在住處檢疫，還讓民政、警政人員找不到人，因此才提送警政單位，協尋3人的蹤跡。

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▼3香港人居家隔離，隨後卻失聯。（圖／北市府提供）



由於3人沒有履行居家檢疫的義務，因此依照傳染病防治法，被開罰7萬元，且目前已被送往集中檢疫場所安置。對於失聯的情況，這3人澄清，他們在台灣有親友，所以才會來到台灣，當時在填寫時，真的「不小心留錯」了電話，而且這幾天都沒有聽到警方敲門的聲音，不是刻意失聯。

目前警方已在調閱監視器，釐清3人的動向，若3人未來有發燒的情況，還要進行後續的防疫工作。

此外，除了這3人，北市府15日又有3人失聯的情況，其中包括2名台籍女子以及1名港籍女子，目前1名台女、1名港男已經找到，還有另一名台籍女子仍然失聯，相關單位正在尋找當中。

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