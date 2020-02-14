武漢封城20天內部曝光！末日空城下「普通人掙扎求生」實況…當地人吐心聲

▲武漢封城20天現實情況，當地人記錄空城中忙碌的偉大普通人。（圖／翻攝林晨同學微博，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎爆發後，湖北省武漢市1月23日宣佈封城，為防止疫情擴散，這個有千萬人口、號稱九省通衢的大陸超大城市瞬間成為末日空城。武漢一名網友記錄了，在疫情過去20天，有些還留在當地的普通人，正維持著城市的運轉。他把手中的鏡頭對準他們，記錄下這些普通人的偉大，「因為正在承受壓力的，是每一個普普通通的人。」

武漢一名影片創作者林晨在個人微博發文說，疫情還在繼續，在這種情況下，是一個個普通人在維持城市運轉，我覺得他們十分可敬，於是想去記錄和拍攝。

在他的鏡頭下，整個城市在白天也幾乎沒有行人和車輛，只能時不時看到救護車快速開過，甚至還有平常少見的直升機從城市上空快速飛過；便利商店裡，前來補充生活物資的民眾是掃蕩式購物，買了大包小包，超商員工只能快速補貨上架應對；在武漢熱門商圈-光谷步行街上，整個百貨公司空無一人，只有掛著的廣告海報似乎昭示著先前的繁華；到了夜晚，城市繁華的燈光還在，卻寂靜荒涼，

影片中，一名快遞員說出了心聲，他也不是在幫助大家，就是在做自己的工作，相當於沒有休息，正常在上班；另一名負責飲食外送員則表示，這是他送餐點的最後一天，因為家人要他不要再工作了。

林晨說，「這個影片只用了少量的對白，想把最真實的狀態放在鏡頭前面。」他表示，有些武漢人仍然在工作，就是靠著這些人還在維持著武漢的運轉，「他們也都是普通人，有的人因為生活所迫出來工作，有的因為想做些事情挺身而出，可他們都同樣偉大，因為正在承受壓力的，是每一個普普通通的人。」