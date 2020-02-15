戰時管理再一地！洪湖市宣布：14日0時起鄉鎮封閉、民生物資全代購配送

▲湖北疫情告急，數地區實施「戰時管理」。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

湖北疫情告急，洪湖市防疫管控中心宣布，14日起洪湖市跟進實施「戰時封閉管理」，14日24:00起在全市範圍全面升級管控措施，原則上以14天為一周期，控制人員流動和車輛通行，徹底阻斷疫情傳播，所有鄉鎮小區一律實行全封閉管理，基本生活必需物資實行全代購配送服務，定點超市、市場、藥局等也只准對配送員開放，一律不得對外營業。全市城鄉統一配備足夠的代購配送員。

根據洪湖官方消息，14日開始實施戰時封閉管理：

一、所有鄉鎮(村、社區)、中心城區(鎮區)小區(居民點)一律實行全封閉管理。中心城區(鎮區)要分別隔斷社區與社區、裡弄與里弄、小區與小區、樓棟與樓棟之間的所有通道;各村(社區)要分別隔斷村與村、組與組、自然村與自然村、墩灣與墩灣之間的所有通道。除醫護人員、抗疫工作人員和水電油氣、通訊網絡、糧食蔬菜、醫藥物資等基本民生保障從業人員之外，其他居民一律不得進出小區(居民點、樓棟)，中心城區原通行證一律廢止。

二、所有車輛一律從嚴管控。除醫療救護車輛、抗疫工作車輛、運輸醫療救護物資和居民生活必需品的車輛、消防、搶險、環衛、警車等特種車輛之外，其它車輛一律禁止通行。不再辦理以上車輛以外的車輛通行證。

三、全市居民基本生活必需物資、急需藥品(感冒、咳嗽藥品之外)實行全代購配送服務，定點超市、集貿市場、藥店只准對代購配送員開放，一律不得對外營業。全市城鄉統一配備足夠的代購配送員，由市鎮村(社區)幹部、財政供養人員擔任。代購配送員每三天為每戶居民提供一次代購配送服務，特殊應急情形的要及時處理到位。

四、公安機關對強行沖闖、破壞小區、道路出入口設置的隔離、警戒、封控設施的，一律依法從重從快予以打擊。

五、本通告自2020年2月14日24:00執行，原則上以14天為一周期。由此給廣大居民帶來困難與不便，敬請理解配合!