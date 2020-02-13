衛生紙之亂！　消防官查核市售衛生紙供貨無虞民眾勿恐慌搶購

▲台南市政府消防官查核台南市各大賣場，衛生紙供貨正常，尚無衛生紙缺貨，民眾勿恐慌搶購。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府消防官12日至13日，一連二天查核台南市大潤發、家樂福、好事多、全聯、愛買等相關販售業者，經市府實際查核，目前衛生紙供貨正常，尚無衛生紙缺貨，至部分業者貨架無衛生紙現貨，係因到貨後民眾搶購而銷售一空，業者均表示進貨後將儘速補貨上架販售，目前衛生紙貨源並無短缺。

日前網路上發出衛生紙因為新冠肺炎（COVID-19），海運、空運都停擺，即將「無漿」可用，還扯到荷蘭罷工即將缺貨的假消息，不少民眾誤以為口罩和衛生紙原料相同，瘋狂搶購衛生紙，爆發衛生紙之亂。對此，黃偉哲市長指示法制處消保官積極查核衛生紙供需情形，穩定民心。

經市府查核台南市大潤發、家樂福、好事多、全聯、愛買等相關販售業者，經市府實際查核瞭解供貨情況及業者販售相關措施，目前衛生紙供貨正常，部分業者並表示，各大賣場近期衛生紙仍有相關促銷活動，數量及價格均已依檔期排定，尚無衛生紙缺貨。



新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，對民生經濟已形成潛在衝擊，現因網路謠傳衛生紙、尿布等民生物資即將缺貨的不實訊息，導致民眾赴賣場搶購囤貨等亂象，市府呼籲民眾呼籲消費者可以放心消費，無須恐慌搶購，且勿輕信網路謡言，及轉傳不實訊息以免成為有心人士刻意炒作之利用工具，誤蹈法網。

市府指出，將持續至台南市各大賣場查核衛生紙販售業者之供貨等後續發展，並將查核情形適時反映行政院消保處及公平交易委員會，希望經由地方與中央合作，讓衛生紙供需市場交易回歸正常化，避免民生消費供需大幅波動影響民眾生活與權益。