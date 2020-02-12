衛生紙空整排…泡麵區也缺貨！他納悶「以為到香港超市」　網嘆：人嚇人

▲好幾款泡麵已經被搶光，讓貨架看起來空蕩蕩的。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）導致全台口罩大缺貨，甚至引起「衛生紙之亂2.0」，到處可見各種囤物資現象。就有網友在臉書的《爆怨公社》貼出照片，文中表示，「有人可以跟我說，最近為什麼泡麵也常常缺貨嗎？架上的都不喜歡。」看到幾乎空了的貨架，讓原PO直呼還以為自己到了香港的超市，「我只是想買王子麵，走了5家了。」

原PO貼出一張照片，只見貨架中間層的泡麵幾乎都被搶空，剩下下排還有幾款，看到這樣的畫面，其他人就紛紛留言，「搞得好像要開戰了一樣，可能是怕跟對面一樣封城吧～囤些食物之類的」、「對啊！我今天就很想問問為什麼」、「其實就恐慌人嚇人最可怕」、「真的很空，尤其X聯」、「自從搶完衛生紙，就開始搶泡麵和罐頭了」、「可能怕臨時被隔離所以備糧吧！」

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▲民眾搶最兇的除了口罩、酒精，接下來就是衛生紙。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

還有網友也分享自己的情況，「昨天載女兒去X聯買零食，衛生紙搶光就算了，沒促銷的泡麵也是搬光光」、「好幾天就都這樣了……跑了三間都一樣情況，米跟衛生紙也都是空空的……（本來還以為換檔，結果看了日期發現根本不是因為換檔才空）。」不過也有人表示根本沒看到缺貨的情況，「我們這有衛生紙也有泡麵❤真好」、「我今天逛超市，很多泡麵啊」、「你那超市是員工沒去補貨吧？」

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