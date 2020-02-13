85度C即起28間門市送「次氯酸水」　自備容器免費領　

▲85度C特定門市將免費提供民眾次氯酸水。（圖／85度C提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情持續升溫，通路上口罩與酒精、消毒用品持續缺貨，連鎖咖啡店85度C今（2／13）表示，即日起在全台28間特定門市，每日提供20公升的「次氯酸水」，讓民眾安心防疫，只要自備容器來盛裝，每人每日最多可領到300ml。

新冠肺炎影響全球，目前持續出現新感染者，疫情未見緩和，許多民眾想防疫買不到商品，85度C宣布旗下特定28間門市，提供民眾100PPM的「次氯酸水」，消費者須自行準備「不透光」容器去領取即可。

因市面上酒精熱銷，許多民眾以次氯酸水來進行防疫，台南市政府衛生局提醒民眾，次氯酸水是不可食用的，若用於洗滌餐具，餐具應確實晾乾後再使用，建議用於進行器具、地墊、電燈開關等環境消毒，若用於洗滌食品容器具、蔬果，其有效氯含量要在200PPM以下，食材殘留則不得超過1PPM，居家防疫最好的方法還是用肥皂勤洗手。

85度C表示，因應疫情發展加強衛生防護，門市架上麵包，販售時會用透明塑膠覆蓋，或是逐一個別套袋包裝，若是不想外出，也可使用85 Cafe APP線上點餐外送功能，單筆消費滿200元即免外送服務費。

而位於台北車站商圈的京站時尚廣場，也宣布從2／17起至2／26共10天，只要憑Q卡及自備不透光空瓶，可免費領取「次氯酸清潔液」，每卡限領1份，每天限量1000份。