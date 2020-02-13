湖北母女年前來台自由行！　訂不到機票…逾期滯留10天遭罰2千元

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，尤其以中國大陸湖北省為主要災區，移民署南區事務大隊12日查獲2名來自湖北省旅客逾期滯留，並通知兩人13日上午要到案說明，不過因2人來自疫區，移民署人員格外謹慎，經查兩人無發病症狀後，才鬆了一口氣。

▲移民署南區事務大隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

移民署高雄專勤隊副隊長張添童表示，12日查出大陸籍湖北省一對母女在1月20日入境，期間到北部醫院做醫美健檢，還逛過101大樓，原本只能停留14天，不過受到新冠肺炎影響，許多城市已經封城，回程的班機不好訂，因此才會逾期滯留台灣10天，經高雄專勤隊連繫後，13日約談這對母女到案說明。

▲移民署南區事務大隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

張添童表示，2名女子入境台灣前，並不知道新冠肺炎疫情已經逐漸升溫，是疫情延燒後，在台灣透過相關報導才知道疫情訊息。2名女子自述，因沒有按照既定行程在2月3日離境，因此到高雄朋友家進行居家自主隔離，期間沒有發燒、咳嗽症狀。

張添童指出，事前已先通知2名女子需戴口罩，到案後，經量測體溫、檢查身體狀況也沒問題，製作相關筆錄後，依移民法裁罰2千元，目前先續住朋友家，未來將依班機是否起飛再回大陸。

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