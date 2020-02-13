外傳韓國瑜請假避總質詢「怕罷韓升溫」　高市府批：很爛的判斷

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

罷韓行動持續發燒！經統計，第二階段連署已達法定門檻，罷韓團體估計，第三階段投票可能會在6月底，正是高雄市議會總質詢過後，不過外傳高雄市長韓國瑜可能會再度請長假，或是更動議程，以避免開議期間增加負面曝光機會，致使罷韓成功。對此說法，高雄市政府駁斥：「這是一個很爛的判斷，如果真的有這樣的想法，未免也太小看幕僚的判斷力。」

▲韓國瑜在2019年5月27日出席高雄市議會總質詢。（圖／記者洪正達攝）

▲外傳韓國瑜可能請長假或是延後開議躲避罷韓。（圖／記者洪正達攝）

高雄市議會第3屆第3次定期大會議事日程表草案，原規劃4月9日起舉行，6月17日閉幕，曾俊傑議員建議修正議程草案，經程序委員會審慎討論後，決定延後自4月16日開議，6月24日閉幕。而當時決定延後開議就引發許多議員不滿，質疑「市議會是在幫市長韓國瑜量身訂做議事日程」，以免答詢出糗為罷韓升溫。

▲高雄市新聞局長鄭照新。（圖／記者洪正達攝）

經罷韓團體統計，截止12日晚間，共收到24萬7757份連署書，除已突破法定門檻，也距離30萬目標剩下5萬2243份。罷韓團體預估第三階段投票日可能會在6月20日或27日，時間就正好在總質詢時間前後。

外傳韓國瑜評估，總質詢期間，綠營議員可能會藉機修理韓國瑜市政成績，只要韓國瑜在質詢期間表現差，開議期間可能都是韓國瑜的負面新聞，致使增加罷韓熱度，因此研議出兩套方案因應，包括再度調整會期以及請假。

對此傳聞，高雄市新聞局長鄭照新表示，目前市府最重要的工作，就是在第一線做好防疫並且專心市政，「關於請假，是完全沒有根據的說法，坦白說，這是一個很爛的判斷，如果真的有這樣的想法，未免也太小看幕僚的判斷力。」

另有媒體詢問，近期韓國瑜是否可能安排出國考察或訪問機會。鄭照新表示，目前以防疫為主，國際氛圍上來看，對於出入境管理也是特別嚴謹，目前以市政為主，一切行程都以對市政有利、市民有利為考量。

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