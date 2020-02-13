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醉男路邊咆哮嚇壞人！見警吐心酸　2警勸振作一路伴他回家

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▲醉男路邊咆哮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市一名醉男在路邊咆哮，員警上前關心。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區10日晚間發生醉漢路邊鬧事，一名吳姓男子坐在路邊攤喝酒，情緒越來越激動，民眾嚇得趕快報案，不過就在員警到場安撫後才了解，原來吳姓男子是心疼母親已經高齡70歲，還一肩扛起照顧中風哥哥的責任，2名員警不斷開導，一路陪著吳姓男子步行返家，事後吳姓男子大讚，有暖警真好！

高松派出所10日晚間6點接獲民眾報案，指稱水秀街、永忠街路口有一名醉漢鬧事，請求警方到場協助，員警林彥冶、林奇樺驅車趕抵現場。到場查看後發現，一名吳姓男子獨自坐在小吃攤店前喝酒，甚至對著空氣謾罵，情緒越來越激動，員警便上前安撫吳姓男子的情緒。

▲醉男路邊咆哮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市一名醉男在路邊咆哮，員警上前關心。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳姓男子見到員警便突然醒神，並對於自身脫序行為感到抱歉；經員警詢問後，吳男表示，因哥哥中風長期臥病在床，母親已經高齡70歲，還要扛起照顧哥哥的責任，自己感到非常自責，所以在小吃攤借酒澆愁，一時激動才會想要藉由大吼以抒發情緒。

礙於吳姓男子行動不便，2名員警便一路陪同步行返家，沿路不斷開導他應更加努力工作、照顧身體；吳男到家後再三感謝派出所員警，大讚：「有暖男員警真好！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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