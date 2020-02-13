　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

93歲翁馬路當大街逛！口中念念有詞「要去找女兒」　警開車送到家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲員警平安護送周姓老翁到女兒家。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲員警平安護送周姓老翁到女兒家。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區11日下午有民眾目擊，一名周姓老翁穿梭在車流量大的馬路上，疑似有失智情形，路旁熱心店家見狀，趕緊先將老翁扶到騎樓下，並打電話請求員警協助，只見老翁嘴裡不斷重複：「要去市場找女兒」，員警便撥打電話給老翁的家人但都沒有獲得回應，於是決定開警車將老翁安全送到女兒家。

漢民派出所11日下午1點接獲民眾報案，指稱金府路上有位迷途老翁頭上戴著棒球帽，身穿卡其色外套，口中喃喃自語，疑似有失智情形，因獨自穿梭在車流量大的馬路上，路邊店家先將老翁帶到騎樓下休息，並撥打電話請求員警協助。

▲員警平安護送周姓老翁到女兒家。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲員警平安護送周姓老翁到女兒家。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警林德勝、余宗翰趕抵現場後，先是詢問周姓老翁的姓名和住家地址，不過老翁卻無法清楚回答問題，口中則不斷重複著：「要去市場找女兒」，經員警耐心溝通後，老翁才表示姓周，要去二苓市場找女兒。員警則向周姓老翁說明：「可是這裡是金府市場」，經電話聯絡老翁的女兒，不過都無人接聽。

2名員警見天氣炎熱，加上老翁年紀已高齡93歲，決定親自開警車送老翁到二苓市場找女兒。不過周姓老翁一直無法確切說明女兒家的地址，只能簡單描述女兒住家附近的店家，員警透過老翁描述，並逐一詢問附近店家，終於找到周姓女子的住家。

周姓女子看到2名員警不厭其煩地協助父親平安回到住處，頻頻向員警道謝，警方則向周姓女子提醒，可以幫周姓老翁申請配戴愛心手環，如果下次不小心迷路，警方就能迅速連絡到家人。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

醉男路邊咆哮嚇壞人！見警吐心酸　2警勸振作一路伴他回家

獨／口罩之亂一週2片怎度日？多薄薄一片…4毛錢搞定

ET快訊
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公
北韓官員中國回來…隔離期間偷跑去澡堂　直接被槍決！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

高雄曳引車撞消防車「駕駛喝保力達送貨」　按喇叭搶黃燈！小隊長殉職

高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷　韓國瑜深夜趕赴急診室

驚悚影片曝！水箱車與拖車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

「魯太久會成為變態！」21歲輔大女羞辱單身男　遭判拘役30天

最高法院大法庭首件裁定！詐騙集團車手仍須強制工作3年

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

高雄曳引車撞消防車「駕駛喝保力達送貨」　按喇叭搶黃燈！小隊長殉職

高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷　韓國瑜深夜趕赴急診室

驚悚影片曝！水箱車與拖車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

「魯太久會成為變態！」21歲輔大女羞辱單身男　遭判拘役30天

最高法院大法庭首件裁定！詐騙集團車手仍須強制工作3年

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

不斷更新／鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」　北韓官員逃隔離遭槍斃

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

賓士哥國道拿鋁棒攔車：蛤吶！ 　駕駛淡定兩眼直視...關車窗嚕

社會熱門新聞

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

獨／高雄消防車車禍1死4輕重傷！韓國瑜趕赴急診室

兒子暴打鄰居　藝人郭桂彬自責

三重口罩工低調賣被舉報　負責人接受偵訊4小時

湖北母女年前來台自由行　逾期滯留10天遭罰2千元

高雄消防小隊長殉職　同事淚憶

曳引車撞消防車　駕駛喝保力達送貨

刺死鐵路勇警　兇嫌出庭辯中邪

一罩難求全台首例！男子竊走櫃姐50個口罩

口簧琴國寶鄭保雄身亡！溪邊修水管溺斃

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

更多熱門

相關新聞

成大開設藝術介入老人與失智課程

成大開設藝術介入老人與失智課程

成功大學老年學研究所、藝術研究所、職能治療所與台南市立美術館合作，2019學年第2學期將新開設「藝術介入老人與失智」跨域課程，13日上午特舉行課程說明會。

外傳韓國瑜請假避總質詢？高市府批：很爛的判斷

外傳韓國瑜請假避總質詢？高市府批：很爛的判斷

醉男路邊咆哮嚇壞人！警勸振作一路送回家

醉男路邊咆哮嚇壞人！警勸振作一路送回家

第3次出席院會　韓國瑜向中央討口罩

第3次出席院會　韓國瑜向中央討口罩

情人節拿罷韓連署書換巧克力！

情人節拿罷韓連署書換巧克力！

關鍵字：

高雄市小港區漢民派出所好人好事失智

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面