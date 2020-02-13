93歲翁馬路當大街逛！口中念念有詞「要去找女兒」　警開車送到家

▲員警平安護送周姓老翁到女兒家。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區11日下午有民眾目擊，一名周姓老翁穿梭在車流量大的馬路上，疑似有失智情形，路旁熱心店家見狀，趕緊先將老翁扶到騎樓下，並打電話請求員警協助，只見老翁嘴裡不斷重複：「要去市場找女兒」，員警便撥打電話給老翁的家人但都沒有獲得回應，於是決定開警車將老翁安全送到女兒家。

漢民派出所11日下午1點接獲民眾報案，指稱金府路上有位迷途老翁頭上戴著棒球帽，身穿卡其色外套，口中喃喃自語，疑似有失智情形，因獨自穿梭在車流量大的馬路上，路邊店家先將老翁帶到騎樓下休息，並撥打電話請求員警協助。

▲員警平安護送周姓老翁到女兒家。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警林德勝、余宗翰趕抵現場後，先是詢問周姓老翁的姓名和住家地址，不過老翁卻無法清楚回答問題，口中則不斷重複著：「要去市場找女兒」，經員警耐心溝通後，老翁才表示姓周，要去二苓市場找女兒。員警則向周姓老翁說明：「可是這裡是金府市場」，經電話聯絡老翁的女兒，不過都無人接聽。

2名員警見天氣炎熱，加上老翁年紀已高齡93歲，決定親自開警車送老翁到二苓市場找女兒。不過周姓老翁一直無法確切說明女兒家的地址，只能簡單描述女兒住家附近的店家，員警透過老翁描述，並逐一詢問附近店家，終於找到周姓女子的住家。

周姓女子看到2名員警不厭其煩地協助父親平安回到住處，頻頻向員警道謝，警方則向周姓女子提醒，可以幫周姓老翁申請配戴愛心手環，如果下次不小心迷路，警方就能迅速連絡到家人。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

醉男路邊咆哮嚇壞人！見警吐心酸 2警勸振作一路伴他回家

獨／口罩之亂一週2片怎度日？多薄薄一片…4毛錢搞定