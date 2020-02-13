女質疑精品店賣假包退貨遭拒...2男幫出頭「電話恐嚇+丟雞蛋」挨告

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區一家精品店，日前因遭顧客質疑「賣假貨」要求退款，店家拒絕後隨被1名男子打電話恐嚇「如果不退款就會...」等字眼，店家不滿提告，但店家報警後對方仍不罷休，還到店家門口扔雞蛋洩憤，最後警方依照毀損罪嫌偵辦。

警方調查，日前1名女子到萬華區西寧南路一家精品店買包，但返家後懷疑對方賣假貨，氣得要余姓老闆退費，但余老闆不從，22歲的林男得知主動出頭幫忙打電話給老闆「協調」，但卻仍遭余姓老闆拒絕，雙方便在電話發生爭執。

▲懷疑店家賣假包還恐嚇退款，1男朝精品店怒擲3顆雞蛋。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子出言向余老闆恐嚇，「如果你不退款，我就會...」，最後余老闆委由店員到派出所提告恐嚇，而28日晚上8時許，余老闆的精品店又遭1名27歲的盛姓男子持3顆雞蛋砸窗外，氣得余老闆再度向派出所報案。

監視器拍下，盛姓男子頭戴鴨舌帽、口罩，提著一個袋子在精品店門口徘徊，最後繞了2圈之後，隨即從手提袋中掏出雞蛋往精品店展示窗丟，並且沿路丟擲3顆雞蛋，還拿起手機拍照後逃逸，警方獲報後隨即循線追查。

▲監視器拍下盛姓男子在鏡頭前徘徊，最後從手提袋中掏出雞蛋朝精品店大門砸去。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後警方追查到盛姓男子到案後，盛男表示因為聽了林姓男子抱怨，為了替朋友出氣，所以「主動」到店家門口丟雞蛋，而林姓男子則替女性友人出氣也涉及恐嚇罪嫌，最後林姓、盛姓2名男子紛紛遭警方送辦。

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