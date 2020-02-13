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「小明故事源頭」找到了！　羅智強補充細節：防疫版的《不能沒有你》

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▲▼羅智強國民黨部前受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲羅智強。（圖／記者黃國霖攝）

政治中心／綜合報導

陸委會主委陳明通11日用「小明的故事」闡述陸配子女遭遇困境，引起外界熱議，也使民進黨立委高嘉瑜直指「小明的故事」的源頭，是國民黨立委林奕華年後所開一場記者會的主角。對此，台北市議員羅智強坦承，自己才是「小明故事的源頭」，並詳細描述故事內容。

羅智強13日在臉書上表示，「高嘉瑜，我自首，我才是『小明的源頭』！」民進黨執政，不想做的事，國民黨說破嘴也沒用，但是民進黨做的事一出包，就推給國民黨，既然這樣，那他就來自首，「我才是『小明故事的源頭』」。

▲▼自助旅行，自助遊，自助行，旅客，團體旅客，背包客，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅行，遊客，觀光客。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客示意圖，非文中提及的小明故事。（示意圖／記者蔡玟君攝）

羅智強提到，小明的爸爸6日跑到他辦公室陳情，小明爸爸是中華民國藉，小明媽媽是已取得中華民國身分證的陸配，小明的姐姐在台出生，也有台灣戶籍，「只有小明因為在大陸出生，所以戶籍暫時設在大陸，但全家都在台灣生活。」

羅智強說，春節前，小明跟姐姐、媽媽一起回大陸探親，回台灣之後，海關卻說媽媽、姐姐可以入境，只有小明是大陸人民，所以不能入境。這使留在台灣的小明爸爸心急如焚、到處奔走，也跑去跟羅智強辦公室陳情，小明則和媽媽、姐姐在機場逗留了一天一夜，隔天還是無奈地在媽媽、姐姐陪伴之下，被趕回大陸。

羅智強表示，自己有感而發在臉書上寫下了「防疫版的不能沒有你」，不知道是不是感動了陳明通，於是有「小明的故事」的誕生。

▲陸委會主委陳明通出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委陳明通出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

「回到這個個案，讓小明入境台灣，有錯嗎？」羅智強質疑，難道大家選擇的，是讓台灣人的小孩與家人分離，獨自留在大陸嗎？或者現實的結果，是小明的媽媽、姐姐，兩位台灣人民被迫陪著小明回到大陸，這是台灣人民想要的嗎？

至於小明在台灣上學，為什麼不申請台灣戶籍？羅智強說，目前他們聯絡不到小明的父親，但無論答案是什麼，「骨肉不該分離」，這是世界各國撤僑的通則。自己現在在美國訪問，美國官員告訴他，美國的撤僑作業是包括了「公民及其配偶、子女」，從新聞報導也可看出，南韓、德國、日本、美國、法國的撤僑，都包括了「公民及家屬」。

羅智強提到，這樣的惻隱之心，放諸四海而皆準，是人類的共同語言。舉重以明輕，連撤僑都包括家屬，現在台灣人民的子女都到國門口了，卻被政府拒之於外，這真的是台灣人民，想要選擇的價值？他知道自己的意見未必站在「多數」這一邊，但他選擇站在「相信」這一邊，政治人物選擇站在「多數」這一邊是不需要勇氣的，選擇站在「相信」這一邊則常常需要傻氣。

最後，羅智強呼籲，陸委會放行中華民國國民的未成年子女，「我願意為『我的相信』負責。」高嘉瑜也不用找戰犯，他會來擔責任；至於綠營網友要洗板，「還是老話一句：來吧！」

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