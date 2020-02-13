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航班飛經香港換機票免錢　國泰航空：需符合5項條件

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▲▼圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

▲國泰航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19) 疫情延燒，國泰航空在13日宣布，國泰航空／國泰港龍航空由即時起，豁免乘客重新訂位及更改航點之費用，此項特別豁免適用於所有2020年2月4日或以前經由全球辦事處發出，並於2020年2月4日至2020年3月31日涉及抵達香港、由香港出發及過境香港並已確認機位之國泰／國泰港龍航空機票。

雖然可以免費換票，但如果旅客想要取消機票還是會收取手續費。針對這次票務的安排，國泰航空也特別提醒，重新訂位及更改航點要符合以下要求：

請繼續往下閱讀...

1.搭乘的航班必須於2020年2月4日至2020年3月31日涉及抵達香港、由香港出發及過境香港，並須於2020年3月31日或以前及出發前提出有關要求。

2.更改後的出發日期必須爲 2020年6月30日或以前，並須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。

3.重新訂位的航段須受有關票價條款所限制，如適用航班、淡旺季的票差等。

4.如果原定定出發之機票已過期，重發機票的費用可獲豁免。

5.更改航點往返或途經任何國泰航空／國泰港龍航空網上航點須受艙位供應丶機票及稅務差價限制。

▲▼南韓仁川機場旅客紛紛戴上口罩。（圖／路透）

▲疫情爆發後，機場的旅客也紛紛戴上口罩。（圖／路透）

疫情導致旅客大減後，國內外機場出現空蕩蕩的場景，航空公司都受到大幅度的影響，運量驟減航空業者只好促銷自救。春秋航空就推出「佐賀－西安」航線單程99日圓（約台幣27元）起，「東京成田－上海」單程也只要1500日圓起（約新台幣420元）。

國內多家航空公司也都對飛機航班做出調整。先前華航才表示，因為旅客量大減的關係，原本預定在3月19日開航的台北－宿霧航線，將順延到6月12日開航，至於航班的部分仍維持每周6班飛行。

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