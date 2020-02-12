枋寮警結合民間善心人士捐款　援助心臟疾病獨居男

▲屏東縣枋寮警分局東海派出所所長藍清輝與警員夏群凱、吳亭宜，結合地方善心人士捐款救濟謝姓鄉民，讓他很感動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉謝姓鄉民，家徒四壁，僅能租借善心鄰居庫房為房，平時以打臨時工維生，目前又染重病，連吃飯都成問題，枋寮警分局東海所所長藍清輝獲報，會同警員及友人出共同捐款款救急，讓他很感動。

東海派出所所長藍清輝與警員夏群凱、吳亭宜，日前透過民間善心友人尤秀卿、獅子鄉民代表蔡特文等得知有一貧苦獨居謝姓原民鄉民，患有痼疾及心臟等方面疾病，身體不易痊癒。

目前身無分文、家徒四壁，僅能租借善心鄰居庫房為房，平時以打臨時工維生，如今又重病纏身，經濟頓時陷入窘境，急需各界資源幫忙協助度過眼前難關。



藍所長及同仁聽聞後倍感憐憫，遂主動結合轄內善心友人蘇清波、沈呈勳、鄭富仁共同捐助善款新臺幣5000元，日前於東海派出所內，偕同獅子鄉民代表蔡特文等人親手將善款交付予謝姓鄉民，冀望其在艱苦困難的環境中仍保持生命的鬥志，並向其溫情喊話，盼能度過眼前難關。

枋寮分局長黃國源表示，東海所所長藍清輝及同仁對於經濟弱勢、窮困潦倒人家，總是義不容辭伸出援手，並尋求政府機關、民間社區善款等救濟協助，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，值得同仁學習。

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