威士特丹號終靠岸！柬埔寨優先測20病患檢體　料數天後可全員下船

▲柬埔寨官方優先檢測船上20名生病乘客血液樣本。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國荷美航運（HAL）旗下郵輪威士特丹號（MS Westerdam）於13日早上，順利停靠柬埔寨施亞努港口（Sihanoukville port），船上2257名乘客終於結束長達2星期的海上漂流生活。柬埔寨當局表示，目前會優先檢測船上20名已生病乘客，所有人都確認沒有染上新冠肺炎後，才准全員下船。

根據《高棉時報》（Khmer Times）報導，施亞努省（Sihanouk）警察局少將Chuon Narin指出，目前政府的工作小組已經上船，等到船上2257名乘客都接受疫檢，確認無感染新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）後才准下船，並提供免費簽證。Chuon Narin也說，船上有20人出現感冒症狀，將會優先檢驗這些人的血液樣本。

威士特丹號2月1日從香港啟程，不過航行期間新冠肺炎疫情爆發，先後被泰國、日本、台灣、關島和菲律賓拒絕靠岸，直到柬埔寨政府答應協助。根據《彭博社》報導，柬埔寨首相洪森表示，新冠病毒是全球性的挑戰，柬埔寨在人道主義的努力上無分國界，會跟所有國家合作。

船上有1455名乘客、802名船員，多數為美國籍、加拿大籍、英國籍與荷蘭籍；預計從今（13）日上午開始停留在施亞努市數天，只要檢驗結果沒問題，旅客就能搭乘包機前往首都金邊，屆時就能返家。

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