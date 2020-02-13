獨／被遺忘的居家照護員！非第一線...2口罩「配20片不織布」撐整天

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

為了防治新冠肺炎疫情，經濟部宣布延長口罩禁止出口以及徵用到4月底，這也意味著口罩實名制也會隨著延長，不過這也讓長照業者急跳腳，因為居家照護員也非常需要口罩，卻不被認為是「第一線人員」，所以變得長照單位必須自己找口罩；台灣照護服務人力管理協會理事長孫台雄就說，之前的口罩庫存都快沒有，僅能用2片口罩搭配不織布來應急，希望政府單位能夠幫忙想想辦法。

▲居家照護員一天至少要用掉2個口罩，但是現在口罩缺貨，讓他們只能用不織布來應急 。（圖／記者吳奕靖攝）

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為因應新冠病毒疫情，交通部統一每日配發交通運輸業者足額口罩予各縣市政府，但站第一線的居家照員卻被遺忘了！「之前庫存已經用完了」孫台雄接受採訪，不止一次高喊口罩庫存沒有了，因為現在的情況就是居家照護員來跟他們領用口罩，只能夠領到2片口罩，還有20片不織布提供照護員抽換，讓孫台雄是滿臉心急寫在臉上。

▲口罩缺貨，讓他們只能用不織布來應急 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲居家照護員現在一天配發2個口罩20片不織布來應急 。（圖／記者吳奕靖攝）

孫台雄強調「居服員」也是第一線人員，一定會需要口罩，而且每天都要用，像是一天至少就要用掉2片，不能出門帶一片出去，因為「案主」一天通常會服務2到3個案家，在每一個跟每一個案家之間，都要抽換掉一個，確保自己以及被照護人員的健康安全。

記者也實地走訪通常也是長照計畫當中的社區關懷據點，據點的護理人員也表示，目前據點也只剩下半盒，就算想要提供給社區老人來使用也沒有辦法，所以只能呼籲他們請自己帶，護理人員說：「沒有口罩真的很困擾，因為都是長輩聚在一起，他們的抵抗力又很弱，所以口罩是必要的」，所以孫台雄希望能夠盡快解禁，如果沒有辦法解禁，「能否配售的量給我們多一點，我們才好支應」。

▲居家照護員口罩不夠用，讓理事長孫台雄（右）跳出來向政府喊話 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲居家照護員一天至少要用掉2個口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲居家照護員一天至少要用掉2個口罩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）