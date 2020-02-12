「戴防毒面具」遛狗逛大街引側目　北市男：口罩留給更需要的人

記者邱中岳／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）全球肆虐，北市有1名男子從大陸返台後，竟戴上在北京所買的防毒面具出門遛狗，引起鄰居側目，男子則表示，「我有這麼好的寶貝，可以把口罩留給需要的人。」

33歲周姓男子在電競遊戲業發展，多年前曾經多次往返大陸經商，近年從北京返台後與母親定居在大同區，周男回憶，當時在北京工作時，因霾害太過嚴重，所以為了解決PM2.5（細懸浮微粒）的問題，在北京花4千元買下2套防毒面具。

▲周姓男子從北京買回2個防毒面具，竟在防疫期間戴著面具逛大街。（圖／記者邱中岳攝）

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周男返台後遇到武漢肺炎疫情，所以決定使用自己所購買的防毒面具，周認為，這個面具就是很好的東西了，所以不必跟別人搶口罩，可以把口罩留給有需要的人，另外，如果自己感染也不會傳染給別人。

周男指出，帶防毒面具走在路上遛狗散步，常常會被鄰居覺得很誇張，有些鄰居會笑、覺得奇怪，但他表示這是給彼此一個尊重，因為自己還年輕，感染還可以治癒，如果傳染給家中有小孩、長輩的人可能就麻煩了。

▲周姓男子認為自己有防毒面具可以使用，把口罩留給更需要的人。（圖／記者邱中岳攝）

周說，當時在北京購買2套防毒面具，每套價格約在2千元左右，配戴後返家僅需要用熱水擦拭，但防毒面具內要價7百元的濾心則3至6個月需要更換，過濾棉則是在14天就需要清洗更換。

周強調，當時也將所買的另外一個給母親使用，但母親仍配戴一般的口罩，如果未來疫情有更嚴重，可能就會要求母親使用防毒面具了。

雙和醫院林乾閔副院長表示，雖然現在疫情嚴重，但台灣醫療系統算完善，建議民眾上街不必過度驚慌。林乾閔也說，居家時可以不必戴口罩，在空曠沒有與人緊密接觸的地方也不必戴口罩，外出時與人接觸儘量保持約1公尺以上的距離，如到人潮眾多，如戲院、醫院等地方，就必須配戴口罩保護。

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