威士特丹號女乘客「實錄歡樂一面」逗笑乘客　船員手寫信逼哭她

▲克比收到的信件。（圖／翻攝自推特／Christina Kerby）

記者丁維瑀／綜合報導

載有2257名乘客與船員的荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）今（13）日上午成功停靠柬埔寨，雖然據信船上沒有確診新冠肺炎（COVlD-19）患者，還是要等待檢驗完成才能下船。其中來自加州的乘客克比（Christina Kerby）則在推特留下許多正面訊息，希望大家不要感到恐慌。

克比1日在香港登上威士特丹號，原本以為會有個美好旅程，然而受到疫情影響，這艘郵輪接連遭到日本、泰國、台灣等當局拒絕停靠，所幸13日終於獲准抵達柬埔寨。41歲的她本身在醫療保健通訊相關領域工作，她在船上接受《華盛頓郵報》採訪時表示，她讀到很多負面的媒體報導，因此想創造一些正面能量，並把真實情況傳遞給大眾。

Look what I made! My incredible @HALcruises cabin attendant taught me. I’m going to start leaving these for HIM every night to show the love. pic.twitter.com/Ki1p7A5yp2 — Christina Kerby (@ChristinaKerby) February 11, 2020

此次克比和她75歲的母親一起旅行，雖然搭乘郵輪時遇上疫情爆發，但她並未抱怨連連，反而稱讚船員取消自己的旅行計畫，不斷努力提供服務。威士特丹號的娛樂活動並未停止，乘客可以自在活動，還有船員教克比把毛巾折成動物的形狀，她在船上甚至能夠請專人保養頭髮，日前又與眾人一起欣賞奧斯卡轉播，還來到泳池邊做瑜珈。

Good morning from the #Westerdam , getting set up for poolside yoga class while the rest of us patiently wait for the nacho bar to open. pic.twitter.com/vy08NXS5bM — Christina Kerby (@ChristinaKerby) February 12, 2020

抱持著樂觀態度，克比鼓舞了其他乘客與船員的士氣，還有一名船員寫信給她表達感激，讓她忍不住落淚，「我很慶幸我能幫忙。」雖然克比位在加州的老公與兩名年幼的孩子相當擔憂，她的母親倒是很喜歡這次的經驗。

報導指出，克比過去參與「醫療小丑計畫」，旨在讓受過訓練的人員前往醫院，緩解患者與親屬的心情。她在郵輪上發現乘客感到焦慮與惱怒，因此決定要替大家帶來歡樂。

▲威士特丹號結束漂流。（圖／路透）

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」今日又新增44名患者，船上確診數來到218。由於各國都擔憂郵輪恐怕帶來疫情，威士特丹號也接連遭到拒絕，成為「海上人球」，原本乘客一度被告知可以在曼谷下船，結果又是空歡喜，郵輪公司則堅稱船上並無確診患者。

威士特丹號已停靠在柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）港口，還要等待相關檢驗才能放人，船上1455名乘客、802名船員中，多數為美國籍、加拿大籍、英國籍與荷蘭籍。

►政府答應威士特丹號靠岸！柬埔寨居民心驚驚：不知為何這樣做

►結束漂流！威士特丹號乘客抽血檢驗 2257人「0確診」才能回家