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Uber Eats外送員必備　「良民證」申請四年爆增3倍

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▲Uber Eats外送員必備　「良民證」申請四年爆增3倍。（圖／記者陳蒲芬攝）

▲近幾年良民證申請數量越來越多。（圖／新竹市警察局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2020年春節過後，轉職潮再起，申請警察刑事紀錄證明(俗稱良民證)的民眾更是如雨後春筍般的出現。面對近年暴增的申請量，新竹市警察局推動多項措施「簡、減化」作業警察刑事紀錄證明（俗稱良民證）原為移民、留學之用，現今漸為民眾求職必備文件，而且申請件數有逐年攀升的趨勢，根據警察局統計2016年6949件、2017年8432件、2018年11072件、2019年17845件，四年內爆增近3倍。

▲Uber Eats外送員必備　「良民證」申請四年爆增3倍。（圖／記者陳凱力翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲良民證。

警察局分析，民眾求職需求良民證之種類多元化，舉凡保全業、幼教及保母業、房屋仲介，甚至這二年新興的送餐快遞服務，雇主都會要求受僱者出示良民證。另外，近一年來，更遇到多位體育選手及體育大學學生表示，如欲徵選競技體育項目的教練及裁判，良民證也成為必備文件之一。

警察局並再次提醒，所謂警察刑事紀錄證明，一般輕微的刑案不一定會列在其中，像是罰金、拘役、緩刑期間已過，或者已易科罰金或已易服勞役且5年內不再犯者，都不會被列入紀錄；另外，良民證的申請可指定某特定時間，例如僅申請25歲到40歲間的刑案紀錄證明。因此，大家不應陷入沒有良民證的人就不是好人的迷思，良民證也只是一種紀錄。

▲Uber Eats外送員必備　「良民證」申請四年爆增3倍。（圖／翻攝Uber Eats網站）

▲外送公司也會要求應徵者要出示良民證。（圖／翻攝Uber Eats網站）

為確認民眾是否有刑事紀錄，警方需向警政及司法機關相關系統辦理查詢作業。為落實簡政服務便民措施，簡化申請書格式，彈性收繳後補件服務，無論民眾係透過網路或臨櫃申請，只要於當日下午五點前完成申請，隔天下午四時後就可以取件，大幅加速作業。民眾若有任何申請上的問題，可至警察局網頁查詢或撥打專線（03-5242103）詢問。

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