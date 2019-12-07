鋼筆美字搭「真愛宣言」！勸世情詩一夕瘋傳　網讚警小編：很會　

▲新竹市警局發文防詐騙，引起網友瘋狂轉貼。（圖／翻攝新竹市警局粉絲頁，下同）

記者陳凱力／新竹報導

公部門的臉書小編創意十足！6日開始在臉書瘋狂被轉貼一則「勸世情詩」，內容寫著「到了這年紀，會在你耳邊唱歌、喜歡你的肉體、還會送你包包的，就只剩蚊子了」，原來這是新竹市警局近日收到多件網路詐騙，因此突發奇想做出的宣導文。

曾有這麼一個人

跨國認識你

熱情洋溢，情意相投

在夜底睡前

都會噓寒問暖

晨曦初照後

視訊對我輕吟歌唱

偶爾在股票小漲時

還說要送我包包

讓久久單身的自己無法自拔

終於，除了蚊子以外

會對我唱歌又送我包包的

就剩這個陌生人了

一個禮拜過去了

他「視訊」表明是真人讓你安心

二個禮拜過去了

他說要「跨海來台」讓你滿心期待

第三個禮拜

就伸出魔爪了，告訴你如何賺錢

海外房地產他熟的很

鑽小路之外還不忘鑽自己心中那隻小鹿

只要把錢交給他，今年就能賺五倍！

然後，就傻傻匯款了

就傻傻匯款了

就被封鎖了

就，來報案了

市警局表示，2019年收到「單身跨海投資」加上「愛情詐騙」的案件實在太多了，因此才跟大家分享這一則「美麗又痛苦的愛情故事」。更呼籲民眾切勿掉入詐騙集團的網路交友圈套，「畢竟他再愛也沒蚊子愛你」。這則超有梗的防詐宣導貼文，24小時引起將近6000人按讚、2600次分享及300多則網友回應，網友們大讚「很會」、「貴局好強」、「笑著笑著就哭了」、「你有收到包包嗎」，而寫下一首美字的鋼筆師Lorena Chang也因「字超美」而收到不少網友的膝蓋，前往個人粉絲頁朝聖。

▲創意貼文引起廣大迴響，不過仍有少數網友認為此舉不妥。

不過，有少數網友認為警察局用自己的粉絲頁消費受害者而引發一段小插曲，網友表示，警察親自示範如何消遣受害者以及在受害者傷口上灑鹽，用殘酷的字眼嘲笑受害人既老又沒人要，讓他們二度傷害，還揚言要送性平。

竹市警表示，貼文是取材於真實案例，先是一名香港富裕男子藉臉書IG交友，每日噓寒問暖，晚上入睡前還致電關心，並且蒐集一整套同一網紅照片發送，不久後表示要來臺灣約會，並張貼機票，讓被害人信以為真，幸好被害人在第三週時發現該男子推銷海外投資，立即封鎖。

網路交友詐騙案件中，這些人往往會用型男美女的照片在臉書訊息裡以中文或英文搭訕，然後慢慢獲取對方的信任，在過去常以想飛來台灣，但是因為「工作出狀況」、「缺乏盤纏」等等原因沒辦法來，騙取民眾錢財。

近來常見的是，因為工作需要一筆金錢度過難關，或是要把全部家當搬回台灣，加上即將來台結婚的甜言蜜語，向被害者要求匯款，而在匯款之後就會出現新的狀況，直到沒錢以後，最後的結論就是被封鎖，再也不會出現。



經統計，網路交友詐騙類型，被害者多為30歲左右的上班族單身女性，容易遭甜言蜜語攻陷心防，全國財損總金額2億835萬。另在跨國投資詐騙類型，則是男女性均有，更是今年(1月至11月)，全國受理案件數量第五名，件數達7554件，財損更高達5億7500萬。

新竹市警察局局長鄧學鑫提醒民眾，天下沒有白吃的午餐，不論愛情或是投資，詐騙手法隨時翻新，談到「錢」就要保持敏感度，切勿輕信來路不明的投資。

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