　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鋼筆美字搭「真愛宣言」！勸世情詩一夕瘋傳　網讚警小編：很會　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鋼筆美字搭「真愛宣言」！勸世情詩一夕瘋傳　網讚警小編：很會。（圖／翻攝新竹市警局粉絲頁）

▲新竹市警局發文防詐騙，引起網友瘋狂轉貼。（圖／翻攝新竹市警局粉絲頁，下同）

記者陳凱力／新竹報導

公部門的臉書小編創意十足！6日開始在臉書瘋狂被轉貼一則「勸世情詩」，內容寫著「到了這年紀，會在你耳邊唱歌、喜歡你的肉體、還會送你包包的，就只剩蚊子了」，原來這是新竹市警局近日收到多件網路詐騙，因此突發奇想做出的宣導文。

曾有這麼一個人
跨國認識你
熱情洋溢，情意相投
在夜底睡前
都會噓寒問暖
晨曦初照後
視訊對我輕吟歌唱
偶爾在股票小漲時
還說要送我包包
讓久久單身的自己無法自拔
終於，除了蚊子以外
會對我唱歌又送我包包的
就剩這個陌生人了

一個禮拜過去了
他「視訊」表明是真人讓你安心
二個禮拜過去了
他說要「跨海來台」讓你滿心期待
第三個禮拜
就伸出魔爪了，告訴你如何賺錢
海外房地產他熟的很
鑽小路之外還不忘鑽自己心中那隻小鹿
只要把錢交給他，今年就能賺五倍！

然後，就傻傻匯款了
就傻傻匯款了
就被封鎖了
就，來報案了

市警局表示，2019年收到「單身跨海投資」加上「愛情詐騙」的案件實在太多了，因此才跟大家分享這一則「美麗又痛苦的愛情故事」。更呼籲民眾切勿掉入詐騙集團的網路交友圈套，「畢竟他再愛也沒蚊子愛你」。這則超有梗的防詐宣導貼文，24小時引起將近6000人按讚、2600次分享及300多則網友回應，網友們大讚「很會」、「貴局好強」、「笑著笑著就哭了」、「你有收到包包嗎」，而寫下一首美字的鋼筆師Lorena Chang也因「字超美」而收到不少網友的膝蓋，前往個人粉絲頁朝聖。

▲鋼筆美字搭「真愛宣言」！勸世情詩一夕瘋傳　網讚警小編：很會。（圖／翻攝新竹市警局粉絲頁）

▲創意貼文引起廣大迴響，不過仍有少數網友認為此舉不妥。

不過，有少數網友認為警察局用自己的粉絲頁消費受害者而引發一段小插曲，網友表示，警察親自示範如何消遣受害者以及在受害者傷口上灑鹽，用殘酷的字眼嘲笑受害人既老又沒人要，讓他們二度傷害，還揚言要送性平。

竹市警表示，貼文是取材於真實案例，先是一名香港富裕男子藉臉書IG交友，每日噓寒問暖，晚上入睡前還致電關心，並且蒐集一整套同一網紅照片發送，不久後表示要來臺灣約會，並張貼機票，讓被害人信以為真，幸好被害人在第三週時發現該男子推銷海外投資，立即封鎖。

網路交友詐騙案件中，這些人往往會用型男美女的照片在臉書訊息裡以中文或英文搭訕，然後慢慢獲取對方的信任，在過去常以想飛來台灣，但是因為「工作出狀況」、「缺乏盤纏」等等原因沒辦法來，騙取民眾錢財。

▲鋼筆美字搭「真愛宣言」！勸世情詩一夕瘋傳　網讚警小編：很會。（圖／翻攝新竹市警局粉絲頁）

近來常見的是，因為工作需要一筆金錢度過難關，或是要把全部家當搬回台灣，加上即將來台結婚的甜言蜜語，向被害者要求匯款，而在匯款之後就會出現新的狀況，直到沒錢以後，最後的結論就是被封鎖，再也不會出現。

經統計，網路交友詐騙類型，被害者多為30歲左右的上班族單身女性，容易遭甜言蜜語攻陷心防，全國財損總金額2億835萬。另在跨國投資詐騙類型，則是男女性均有，更是今年(1月至11月)，全國受理案件數量第五名，件數達7554件，財損更高達5億7500萬。

新竹市警察局局長鄧學鑫提醒民眾，天下沒有白吃的午餐，不論愛情或是投資，詐騙手法隨時翻新，談到「錢」就要保持敏感度，切勿輕信來路不明的投資。

►是什麼香 一聞鍾情　　　

►他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」　影像曝光…網：杯杯森七七

►foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」　恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎

►街頭狂奔抓通緝犯　圍捕畫面曝光！網狂喊：X快一點抓他

ET快訊
藍委手被夾送急診！醫PO「重症區歷史慘況」：這不是拍照、送花
熊貓妹「M字腿」上機車蜜臀滑出！本尊被神出：我會害羞
新娘房「狹如摸乳巷」！新人一看哭幻滅：明天要訂婚了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轎車失控撞機車　騎士被撞飛3公尺掉落水溝幸撿回一命

台南女僕咖啡店長裝針孔偷拍　檢警查無記憶卡…他逃過一劫

鋼筆美字搭「真愛宣言」！勸世情詩一夕瘋傳　網讚警小編：很會　

「廟」紅是非多！台北四面佛無辜遭牽拖…背後利益引糾紛

男子討債400萬不成　亮刀砍對方頭傷口5公分濺血

「南部海巡瘋開講」粉專別出心裁　小編前進校園中英雙聲道行銷

穩賺變血本無歸！女子出錢投資博弈事業　沒賺到反遭詐走395萬元

快訊／台中警車國道自撞翻落「3m邊坡」！1警1嫌滿身血送醫　駕駛受困搶救中

他在臉書揪「一注1萬」插賭總統大選　警破選舉賭盤

台9丁線10.5噸貨車自撞山壁！1男2女一度受困　雜物從駕駛座噴出

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

混血妻含淚檢舉吸毒喚回頭！　謝和弦被上銬還「眨眼比愛心」

蕭敬騰曝《追我吧》超累細節　晚上10點錄到早上4點...操到爆！

公主風婚紗連少女時代也超愛！　連續試穿8套...她苦惱：好難選

楊丞琳《Love is Love》性感大突破　ØZI當導演「名媛摸、肩膀痛」拍到笑場

謝和弦3萬元交保一回家就脫光　大嗆柯文哲：沒LP

轎車失控撞機車　騎士被撞飛3公尺掉落水溝幸撿回一命

台南女僕咖啡店長裝針孔偷拍　檢警查無記憶卡…他逃過一劫

鋼筆美字搭「真愛宣言」！勸世情詩一夕瘋傳　網讚警小編：很會　

「廟」紅是非多！台北四面佛無辜遭牽拖…背後利益引糾紛

男子討債400萬不成　亮刀砍對方頭傷口5公分濺血

「南部海巡瘋開講」粉專別出心裁　小編前進校園中英雙聲道行銷

穩賺變血本無歸！女子出錢投資博弈事業　沒賺到反遭詐走395萬元

快訊／台中警車國道自撞翻落「3m邊坡」！1警1嫌滿身血送醫　駕駛受困搶救中

他在臉書揪「一注1萬」插賭總統大選　警破選舉賭盤

台9丁線10.5噸貨車自撞山壁！1男2女一度受困　雜物從駕駛座噴出

學姐怒了！黃瀞瑩嗆王浩宇：其他市的議員　不要一天到晚管別人

陳小春挺港警…民眾噴漆怒嗆「強姦犯」！　今晚穿防彈背心林口開唱

SBL／用心、改變看得見　聯賽電子看板本季登場

轎車失控撞機車　騎士被撞飛3公尺掉落水溝幸撿回一命

台南女僕咖啡店長裝針孔偷拍　檢警查無記憶卡…他逃過一劫

大馬國際定向越野錦標賽蔡朋憲包辦雙金　中華隊奪2金4銀1銅

鋼筆美字搭「真愛宣言」！勸世情詩一夕瘋傳　網讚警小編：很會　

藍委手傷送台大「湧入政治人物與媒體」　工會批：停止利用醫療資源造勢

一把抓住6歲童...從10樓丟下！　怪男一句「想上電視」弄殘一條命

華聞快遞／陝西將完善創業扶持政策　放寬創業擔保貸款條件

社會熱門新聞

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

印刷廠學徒變偽鈔大師　竟騙過驗鈔機

中山警包庇色情　10人判決名單

大眾池上演活春宮　恐涉公然猥褻罪

聽到員警是軍校學長　醉男秒醒：學長抱歉

北市林森北路「燒成火海」 疑四面佛被丟汽油彈

即／林森北路大廈火警　警消急灌救

殯儀館詭異畫面　男連開7冰櫃看遺體

偽鈔大師狂印3.3億美金　卻栽在一個錯字

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

14歲女失蹤近60天！單親爸求協尋：她去見網友

更多熱門

相關新聞

女子投資博弈事業　反遭詐395萬

女子投資博弈事業　反遭詐395萬

刑事局接獲線報，新竹有1名女子，在網路平台看到「投資博弈」廣告，甚至標題主打「穩賺」，陳女依約付款儲值，但最後卻藉口要儲值更多前才可以領出獲利，最後慘遭對方騙走395萬元。

「妳怎麼還不結婚」條件太好才嫁不出去？

「妳怎麼還不結婚」條件太好才嫁不出去？

宏泰人壽前董座胞姊吸金1.6億元

宏泰人壽前董座胞姊吸金1.6億元

他用超遠「5層關係」輕鬆騙到錢

他用超遠「5層關係」輕鬆騙到錢

手捏求救字條匯款　恐怖5個字讓警全戒備

手捏求救字條匯款　恐怖5個字讓警全戒備

關鍵字：

新竹市警局詐騙愛情跨國救急單身

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

「懸崖香爐」沒有勇氣不能拜！700年喪命無數

謝和弦「比較愛大麻」嗆妻

牙痛拖了5年！男歌手深夜「突吐血身亡」

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

她懷孕38周做產檢！醫看完突報警…22歲生父GG了

閨蜜遭下藥性侵　好友獻身當餌復仇

上千人拔光蘿蔔田！菜農慘虧220萬

謝和弦交保後PO「女性影片」！網湧入拜託：別再傷害扣嫂

雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！

辜莞允偷拍後消失7個月「悽慘下場曝光」！

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

謝和弦：愛哭像個娘們！

喝醉拒付99萬帳單！孫生東區夜店「遭安管強行拖走」

更多

最夯影音

更多
痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄

痛到懷疑人生...懷孕40周卸貨　暖爸陪產！無痛分娩生產全紀錄
她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦3萬交保！返家嗆「柯沒LP」 談婚姻狀況：沒問題！還是很快樂

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

謝和弦持大麻被捕！　戴手銬比愛心：我支持大麻合法

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面