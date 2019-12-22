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實驗中iPad不翼而飛！清大研究生一看定位傻眼　在75公里外光華商場

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▲光華商場,3C賣場。2019重上logo版（圖／記者周宸亘攝）

▲呂生與警方從iPad的內建定位追查，竟發現iPad和筆電已在75公里外的台北光華商場。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳凱力／新竹報導

清大研究所一名呂姓碩士生，17日當天留在研究室裡做實驗，沒想到中途短暫離開後竟然發現桌上的iPad和筆電都不翼而飛，電腦中還存有呂生研就多時的各種實驗數據，在警方積極的協助下，竟然發現iPad和電腦竟然被定位至台北光華商場，由於擔心iPad和筆電慘遭變賣，一行人等在隔日馬上北上，果然在商場中尋回遺失的iPad和筆電。

▲實驗中iPad不翼而飛！清大研究生一看定位傻眼　在75公里外光華商場。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方強烈懷疑iPad跟筆電被帶到此處銷贓，與呂生在隔天下午直接從新竹殺往台北光華商場拯救iPad和筆電。（圖／記者陳凱力翻攝）

呂姓碩士生表示，17日當天下午，研究室的同學都外出用餐，留他一人在研究室中繼續做實驗，途中他曾短暫離開實驗室到同棟大樓的樓上跑其他數據，沒想到再返回實驗室時卻發現iPad和筆電竟然不翼而飛，呂生擔心電腦裡存放的實驗心血付之一炬，趕緊前往派出所報案協尋。

呂生向警方報案後並提供iPad內建定位資料，經過警員蘇政憲和周彥傑的追查，才發現iPad跟筆電早已離開新竹被竊賊帶到台北光華商場內，警方強烈懷疑iPad跟筆電被帶到此處銷贓，與呂生在隔天下午直接從新竹殺往台北光華商場「拯救iPad和筆電」，果然，當場就在商場裡找到呂生的iPad跟筆電。

對於能夠順利找回iPad和筆電的呂生顯得非常開心，他說，雖然不是什麼貴重的東西，但是裡面存有實驗心血，是金錢無法買回的，也感謝警方熱心幫忙，才能在資料還未被刪除前成功尋回iPad和筆電，真的非常開心。

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