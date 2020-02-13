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省錢掛嘴邊口袋還是空空？儲蓄「12心法」對抗衝動消費　成功存第一桶金

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▲學生，儲蓄，存錢，數錢，預算，家庭，規劃，財務，高中生，零用錢。（圖／pakutaso）

▲常常不小心就腦弱刷卡，導致愈來愈難存錢嗎？網路上雖然有許多「無痛存錢心法」，但真正要做到還是得下一番決心！（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

理財專家總是苦口婆心勸告大家要記帳、列出購物清單，才能修正自己的購買行為。但這些做法，對有些人來說仍然沒用，也沒辦法變得更加富有，大多數人一拿到薪資，還是不知不覺把錢浪費掉了。到底要怎麼做才能有效避免衝動性購物？國外網站《BrightSide》整理出12種方式，但成功與否，還得靠消費者的決心。

1. 把物品的「價值」視覺化
為了刺激消費，品牌會盡一切可能讓消費者看到產品後激起購買慾望，像是櫥窗上大大的「SALE」，打折的立牌，愉悅的氣味和音樂，都是在營造一種氛圍，讓消費者忍不住下手。這時可以想像店員一隻手拿著你想要買的東西，另一隻手握著等價的貨幣，測試自己想選哪一個？如果選擇錢幣，就意味著實際上並不需要另一隻手上的產品，可以快速幫助自己釐清、盡快放棄。

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2. 不要碰喜歡的東西
通常，把喜歡的東西握在手裡時，潛意識就認定這東西屬於自己了。一旦這麼想，本來高到嚇人的價格跟省錢的建議都忘了，例如手上握著最新的iPhone，即使自己根本不需要換手機，也會浮現想購買的慾望。建議就請銷售人員幫忙拿產品展示，但現實其實不太可能，只好在逛街時告誡自己「不要觸碰任何可能會喜歡的東西」！

▲▼極簡,購物慾,定額,定量,定色,消費。（圖／免費圖庫／pixabay）

3. 走進賣場請向左走
進入商店，大多數人會往右邊逛起來，這是右撇子的習慣。因此店家通常會故意把昂貴、利潤高的品項，放在右手邊的區域，所以現在盡可能往左邊走吧！如果是帶著日常購物清單來買東西的話，就要馬上殺到欲購品項的區域，並且注意最上方和最下方的架子，便宜好物往往都放在這裡。如果要買的東西不多，就不要用推車，把想買的東西拿在手上或放在籃子裡，如此一來就不會有餘裕再購買其他東西。

 4.不要嚼口香糖
嚼口香糖會讓大腦感到舒壓放鬆，同時也會讓人在購物時花更多時間思考，最後購買的東西往往比所需的物品還多。因此別嚼口香糖了，不分心、專注在自我控制，並保持全神貫注，限制自己在店家走逛的時間，買到所需商品後就盡快離開。

5.不要被優惠誘惑而三心二意
當看到折扣商品時，即使不在急迫需求內，不免也想購入該產品，避免將來需要時花費更多。雖然這個心態是本能，但必須一再提醒、讓自己練習「戰勝對損失的恐懼」，才不會一而再再而三把原本要存下的錢又丟出去。

▲▼超市，賣場，特賣，特價。（圖／pixabay）

6.買東西前，多花一些時間思考
當店員推銷限期折扣或商品，腦弱的消費者常常聽了就掏錢購買，最後再後悔這個決定太過衝動。在聽到這個優惠訊息時，第一個要做的決定就是冷靜、等待。面對突如其來「我想要」的感覺，至少要給自己1～3天的時間，才能重新做出決定。這段時間可以上網找評論、比價格，或檢查家裡是否有類似東西。很常時候會發現，其實自己根本不需要那個限期優惠。

 7.過好生活並不等於花錢
買東西時，興奮的情緒與激動大約只能維持20分鐘，隨後就會開始擔心剛剛花出去的錢，對於之後日常開銷的影響。因此建議只在需要的時候出門買東西，不需要的時候不逛商店。如果購買的物品都是在原本的計畫支出裡，就不會為花掉的錢感到愧疚後悔，如果消費時沒有一點意識，不管身上有多少錢，都會花光最後的1塊錢。

8.把省下來的錢存起來
算出一週可以花費的金額，7天後如果還有多餘的錢，該怎麼做呢？如果繼續把這筆錢留在錢包或常用帳戶裡，有很大的風險會在下週花掉，因此建議開一個「專門儲蓄」的帳戶，把多出來的錢存過去，即使只是幾百塊，多年下來也是一筆可用的花費。

▲儲蓄，理財，存錢，定存。（圖／pixabay）

9.先從為小目標省錢開始
人們總是想要擁有很多東西、一次列出很多目標，但其實更應該開始思考，哪個目標更重要？想達到這個目標，平常應該預留多少錢？一開始這個目標不用訂太高，只需要讓自己練習，並激發成就感，達到這個目標後，就可以開啟下一個目標，一步步完成。

 10.想花錢時，把夢想抬出來鞭策自己 
每當想購買「超出預算的東西」時，先拿大目標問自己，「如果我繼續拿為了大目標存下的錢買小東西，我要怎麼才能實現這個目標呢？」明智的估算、取捨，就可以避免不必要的支出。

11.著重於為什麼要省錢，而不是如何省錢
一直搜集「省錢」的方法，是不是也累了呢？從現在開始，先把「省錢、存錢」的原因擺第一位，給自己更多動力吧！當提醒自己做了這些事，是為了要實現目標時，整個省錢計畫就不會顯得好像在壓抑自己，日子也才能過得更有活力，完成目標也能更有效率。

▲▼ 省錢８招 。（圖／免費圖庫）

12.檢視一點一滴累積的儲蓄
存錢時，大家最在意的往往是「距離目標還剩多少」，如果存錢的腳步不快，往往會愈在意愈灰心。其實較為正面的態度應該是「享受帳戶的錢一點一滴累積的過程」。例如，每個月的固定時間，檢視一下帳戶已經累積多少錢，給自己設定短程目標，達到了以後，給自己一點小小獎勵，讓自己穩定地往達成目標的路上繼續前進。

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