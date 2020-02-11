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情人節看膩鮮花禮物、吃膩大餐？用10張「創意美照」找回甜蜜感動

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▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

▲想讓情人節更特別、更具紀念，不妨訂定一個創意拍攝主題，不論FB、IG放閃或自己收藏，都別具意義。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

情人節倒數中，想必還有不少人還沒安排好過節方式，對鮮花、禮物、吃大餐這些既定行程感到索然無味了嗎？其實想讓這個日子更特別、更具紀念，還有其他事情可做，例如每年訂定一個創意拍攝主題，就算不放到FB、IG放閃，自己收藏也是回憶與樂趣滿滿。國外網站《BrightSide》整理出10種創意主題，有些可以靠手機定時或使用腳架來拍攝，但有些則得商請朋友或攝影師幫忙，總之情人們不妨參考看看，從此過節再也不怕沒想法。

1. 藝術主題
自己和情人是不是有共同喜愛的朝代文化或電影影集？不如找幾個特別場景，再租幾套華麗美服，拍下你和情人們喜愛的情境或致敬經典名畫、電影。這些事情準備起來當然有點複雜，但「情人節」剛好是一個值得費心準備的理由！

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2. 拍出日常小事
跟情人做什麼最開心？可能是一起在床上吃早餐、和家裡的動物夥伴們躺在一起、簡單的烹飪晚餐時光？不如就把這個時空下兩人的幸福身影留存下來吧！這樣的照片不僅可以紀錄情人們真實的生活，也能讓這些日常活動進行得更有趣。

▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

3. 浪漫屋頂照
在屋頂拍浪漫情侶照雖然不是獨創的主題，但挑一個擁有超美光線的時刻到頂樓，就能拍出獨特夢幻美照。建議在日出後第一個小時或日落前最後一小時內拍攝，此時的光線柔和，而且每幾分鐘就會變換一次，讓每一次按下快門的影像都是獨一無二，充滿浪漫氛圍與魅力。

4. 黑白故事
希望彼此的紀念照永不過時？那就選擇能呈現分明光影的「黑白照片」吧！但這個拍攝過程建議在室內或攝影棚，如此一來就不用倚賴自然光線，可以自己操控光源、掌握創意角度。

▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

5. 度假美照
如果打算在情人節到海邊或山區度假的話，不妨挑一個好看的場景，請朋友、路人或是使用手機的定時功能，將一大片美景和幸福滿滿的彼此拍下來，此後看到照片，就會特別想起這個節日的美好時光。

6. 最真實的特寫
特寫可以看到心底最深層的情緒，拍照時捕捉充滿愛與溫柔的細節，例如緊緊牽著的雙手、緊密到0隔閡的擁抱或是彼此相視的淡淡微笑，都是可以嘗試的概念。

▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

7. 冬季美景
鄰近國家像是日本、韓國，都有機會下雪，如果情人節剛好在會下雪的國家，就別錯過這個格外浪漫的美景。或許可以租一台車開往近郊，帶些小吃、熱茶，遇到美景就可以停靠在路邊，拍下冬季野餐的甜蜜景象。

8. 記錄驚喜一刻
一直找不到求婚的適當時機嗎？在情人節這天宣告愛意，無非就是最浪漫的選擇了！不過這個時候得先和朋友或攝影師串通好，請他們幫忙在驚喜現身的當下，捕捉兩人自然湧現的情緒，絕對是足以紀念一輩子的美照。

▲▼情人節,情人,情侶,另一半,美照。（圖／pixabay）

9. 不面對鏡頭的生活美照
不擅長擺姿勢或面對鏡頭容易感到尷尬，但還是想在情人節拍下浪漫鏡頭？那就請朋友或攝影師在這天follow你們的生活，像是早上一起急著上斑、傍晚返家牽手散步，記錄最自然的生活美照。

10. 遊樂園照
遊樂園總是讓人童心大發、不自覺露出超甜甜笑。情人節這天不如到遊樂園乘坐雲霄飛車等遊樂設施、排隊買人氣點心，並利用繽紛童趣的設施做為背景，怎麼拍都有著令人羨慕的滿滿甜蜜笑容。

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