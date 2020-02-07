常後悔「衝動購物」？5技巧幫你踩剎車　不再亂花冤枉錢！　

▲常後悔衝動購物嗎？衝動型的人其實只要多留點空間，就不會犯錯了。（圖／pixabay）

作者：李約瑟、金蔡松花

譯者：蔡佩君

摘自：《有窮爸爸，你也能變富兒子：啟動「致富潛能」，徹底扭轉錯誤「錢意識」，讓貧窮不世襲、富能過三代的富人心理學》

【衝動購物怎收手？五技巧替你踩住煞車】

委屈是韓國人最廣泛存在的潛在情緒之一。為什麼會這樣呢？哲學家兼倫理學家的首爾大學名譽教授「孫鳳鎬」，如此解釋：「因為身為儒教國家的韓國，非常重視孝道的意義。傳統觀念裡，常把出人頭地、讓父母聲名遠播視為孝道，因此也使人成為社會性成功取向。」

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有一個題為「想成為班上第一名」的調查，在OECD（經濟合作暨發展組織）平均是五二％；但在韓國，卻高達八○％。雖然這個想法的優點是「強烈的好勝心會讓人努力，」不過由於也會產生相對的剝奪感和猜疑妒忌，更成為了加深矛盾和不幸的要因。

這導致韓國至今道德性仍偏低，薄弱的公平競爭精神也是大問題。根據二○一八年國際透明組織所發表的資料顯示，韓國的世界透明指數排名第五十一位，日本排名二十位、台灣排名二十九位、波札那排名三十四位。這正是造成不幸情緒「委屈感」的根源。

這種委屈大多源自於整體社會風氣，但也可能是因為把生活中遇到的所有事情都藏在心中，或受父母影響，從小就感覺委屈。在此特別要關注的是——這種委屈感往往會從父母身上接續到下一代，而在接續這項負面情緒的同時，十分驚人的是，連金錢模式都會一起被繼承。

人生為何有這麼多「委屈」？

我認識的一名中年男子，就是這樣的案例。他繼承了充滿委屈的潛在情緒，同時連賺不到錢的金錢模式也一起繼承了，日子過得非常疲憊。

四十歲的A，父親是次子，不過卻與父母同住。他小時候是與祖父、祖母、父親的兄弟姐妹跟他們一家人，一起住在同個屋簷下。那個年代大部分父母都由長男照顧，因此一般來說，父母的財產會留給長男。

但是A的大伯因為酒精成癮，把家裡的財產揮霍殆盡，導致身為次男的父親必須擔起整個家。他的父親雖然生活艱難，卻努力照料了所有弟妹，直到他們結婚。這當中還因為爺爺賭博，搞得傾家蕩產。每當他父親拚命湊錢、費盡千辛萬苦買到一頭小牛，他的爺爺就會把牛牽去賣，然後再把錢全拿去賭博、輸得精光。

所以說，A的父親心裡多委屈啊。父親留在他腦海裡的記憶，是一位時常大吼大叫的人，也許吼叫是他父親紓解委屈的一種方式吧。

諮商過後我們才發現在這種環境下成長的他，內心也有很多委屈。雖然沒有像父親一樣直接親歷過委屈的事件，但是卻繼承了這個潛在情緒。而且他總是會在別人叫好的時候，輕易投錢進去投資。

之前就曾發生過一件事——A雖對房地產一無所知，但在某個人的介紹之下去看了一塊地，當下房仲不斷勸他買地：「今天不買，很快就會賣掉了，這裡多適合以後自己蓋間田園住宅來住啊。就連當地房仲都沒有如此珍貴的情報，所以說千萬別跑去問他們。」

他很輕易地相信了這段話，立刻就買了地，結果事後了解才發現那塊地其實是綠化帶。就算彼此已經認識很久，也不應該盲目相信房仲業者的話。如果當時A有去向當地其他房仲打聽消息大概就沒事了，但草率的簽約卻讓他背負了重大的損失。

後來有位專家向A建議：「總有一天綠化帶會解除，但是你千萬不能急著賺錢。你再做更多投資，會失去讓財產增值的機會，也會產生機會成本。如果必須要等十年的話，你就失去十年的時間了。」

這就是帶有潛在委屈情緒的人們的金錢模式，又可說是「衝動型」的典型形象。他們只要感覺一來就會付諸行動「先做」。他們有可能大好，但傾家當產的危險性也極大。

只要對對方稍有了解，他們就會產生過度信任的傾象，不會去計較對方言語中的真偽、完全相信對方，因此容易吃虧。吃虧了之後更委屈，又再加深並固化了潛在的委屈情緒。

只有了解自己具有什麼樣的心理模式，才可能逆轉整個情況。但如果你不加以改變，就只能不斷莫名地上當，直到有過幾次像A那樣的失誤，才猛然意識到自己的問題。

能量過剩的人

委屈是很強烈的能量，不但折磨著不少人，還繼續從父母身上轉而延續至下一代。想擺脫這個負面情緒，有一點一定要銘記在心——委屈是自己一直以來不該懷有的情緒。你只是被錯覺所騙，委屈並不是你本來的情緒，只是你不知不覺中，被整個社會和父母親給影響了。

衝動型只會關注前方，卻常常忽略了周遭。因為強烈渴望可以快速成功，也因此容易上當。具有優秀的決策力、具有熱誠，已經做好要享受財富的準備。不過也會因而引起了解這種心態的騙子們，虎視眈眈地盯著你。因此，要以一種凡遇石橋都要敲敲看它堅不堅固的細心心態，努力找到正確的情報。如此一來才能避免失誤，讓金錢模式變得健康。

如果你是衝動型，先為自己開心吧。你充分具有能夠改變人生的能量，只不過因為能量過剩導致自己衝動行事，所以需要一點訓練。你要訓練自己「停下來」，鍛鍊自己不要讓行動跑在思想前方；有投資機會的時候不要盲目跟從，要花時間思考及調查——可以更進一步問周遭了解該投資的他人或專家、留點時間聽取建議也是很好的解決方法。如此一來，衝動型在短時間內成功的可能性就會非常高。

當損失金錢的情況減少後，強化委屈感的事件也會自然而然減少，潛在情緒改變的一天自然會到來。

下面就讓我們來看看，衝動型追求的目標是什麼，又應該朝哪個方向前進，金錢模式才能變得健康。

「慎重」為你守財富

A接受金錢模式輔導後，開始改變了。他了解了自己的潛在情緒和金錢模式後，為了將其改變成健康的金錢模式，開始投入練習，把本來馬上要實行的事情都先暫停了下來。不久後，A的朋友向他提議一起出資買重建公寓。

朋友不斷說：「只剩下一間了，所以要快點買。」「等到明天的話，房子可能就沒了。」

如果是以前的A，肯定會相信對方的話，拿出簽約金當天直接簽約。但這次他並沒有那麼做，取而代之地向很多人打了電話，確認這項情報的正確性。他打電話給許多有過購買重建案經驗的人，掌握了不少訊息。他替先前習慣以直覺決定的「衝動型」金錢模式踩了煞車，對於個性衝動、著急的他而言，這是一項偌大的變化。

在這個過程中，他收集到許多對於重建案的良好建議——❶要確認有無追加負擔額；❷要確認地主們的土地補償問題解決了沒；❸一定要了解周邊目前的房價等。一項一項確認後，A發現那間重建公寓比目前的房價還貴，並沒有任何優勢，最後放棄了這個簽約機會。

這件事，成為A改變心態的契機。過去經常賠錢的錯誤金錢模式，開始往好的方向修正了！不管他人怎麼催促他「快點投資」，他都努力讓自己不被迷惑。

開始留時間給自己，去深思熟慮要不要投資並收集情資後，他有了這樣的想法：「到我下最終決定前，還在的就是屬於我的，不在的就不是我的了。」

沒錯，衝動型的人其實只要多留點空間，就不會犯錯了。確實對衝動型而言，要推遲決定並不是件簡單的事。但你只要先幫自己踩煞車，得到好處後就能以此為契機，漸漸滋養能夠克制衝動的力量。失去金錢是一瞬間的事，對於衝動型而言更是如此。凡事小心謹慎的習慣，就像是帶領衝動型前往健康金錢模式的最佳引路人。

下面提供幾個幫助衝動型克制的實用好方法，這些方法其實也適用於接下來會提到的耳根子軟型。

1. 容易衝動購物嗎？那就不要使用信用卡吧，改用只能使用固定金額的金融卡，再更好的方法是只使用現金。只要這麼做，就可以有效減少衝動購物的次數。

2. 就算有想買的東西，也不要立刻就買，給自己思考時間。大部分情況下，十分稀奇地只要時間一長，對那個東西的欲望就會下降。請到時候再判斷那個東西是不是真的非買不可。

3. 只要有人向你借錢，請無條件拒絕。倘若真的難以拒絕，就先說你要跟某某人討論一下，不管那個人是父母、配偶都可以。跟對方解釋，如果要借錢出去，就一定要先聽取這位某人的意見。

4. 如果曾經借錢出去，但是對方似乎沒有要還款的意思，請至少跟他表達一次「請還錢吧」。如果在這之後還是杳無音訊，那就放下吧。乾脆真心地祝福這個人吧，這筆錢有一天一定會以其他形式回到你身邊的。

5. 聽到投資情報的時候，不要單獨做決定，一定要找周邊的人或是專家問問看，這時才是得到正確情報的核心關鍵。

★本文經方言文化授權，摘自《有窮爸爸，你也能變富兒子：啟動「致富潛能」，徹底扭轉錯誤「錢意識」，讓貧窮不世襲、富能過三代的富人心理學》。

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