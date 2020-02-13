500萬人挺台灣進WHO！　楊志良：無法加入是全球損失

▲挺台灣加入WHO!500萬民意GO!記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）爆發後，台灣積極爭取派專家實際參與世界衛生組織（WHO）會議，最後我方只能透過線上與會，且還是以「Taipei」名義參與，被外界認為受到矮化。葉金川、楊志良等歷任署長今（13日）召開「台灣挺進WHO」記者會，要號召500萬人民站出來連署，讓WHO看見台灣的決心。

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WHO因應武新冠炎疫情，在11、12日在瑞士日內瓦舉行專家技術會議，邀請全球400名專家參與，但我方積極爭取，最後WHO只同意透過線上與會。歷任衛生署長張博雅、涂醒哲、葉金川、楊志良、林奏延以及中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源一致認為，新冠肺炎肆虐全球，疫情持續擴大，世界各醫療先進國家基於本國超前防疫的考量，紛紛伸出援手協助大陸防止疫情擴散，防疫資訊講究時效，台灣不應被拒於WHO 門外。

張博雅說，1997到日內瓦爭取加入WHO，我國經驗可以有能力協助改善第三世界國家改善公共衛生，現在大家都知道WHO不應該是政治題材，是健康跟疾病問題，看到今天這個病毒跟疾病的傳播讓全球各大地區感到威脅存在。如果沒有好好防疫，把疾病控制好，整個世界人類會遭殃，因此台灣應是WHO的會員國。

▲楊志良認為，台灣無法加入WHO是全球損失，更是大陸的損失。（圖／記者許展溢攝）



涂醒哲表示，疫情反映很多事情，資料一看台灣竟然跟港澳放在一起，世界各國自保，開始跟大陸劃清，台灣也受波及，開會只能視訊會議種種問題會發生，就是台灣被誤認為是大陸一部分，台灣是一個主權獨立的國家，遺憾想要幫助世界上其他國家，不是會員國無法，所以台灣要加入，是健康人權普世價值，不加入變成防疫缺口都是不公平的。

葉金川指出，2009代表參加世界衛生大會，是以中華台北觀察員身份，大家都不滿意，自己也不滿意，不過有時候，要有個折衝，是WHO不是WHA，並強調只有3原則意義、尊嚴和公平，要有意義跟世界各國公平的加入，這就夠了。

楊志良認為，台灣從不隱藏疫情，大陸和台灣的政治體制完全不同，政治體系是一件事，人民是一件事，兩件事搞在一起造成很多困擾，且台灣幫大陸醫療體係建立很多，台灣無法加入WHO是全球損失，更是大陸的損失，呼籲習近平腦袋要清楚一點。

林奏延認為，台灣要加WHO不是用悲情，是用台灣實力、用對世界各國對衛生的貢獻。邱泰源說，相關國際組織會議，不應該被特定利益狹持，防疫是全世界的，尤其台灣有尖端醫療，呼籲WHO不能沒有台灣參與。