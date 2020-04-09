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新冠肺炎疫情台東迄今零確診　9成縣民肯定縣府防疫措施　

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▲ 防疫期間「TT Award公務職人獎」之「防疫不斷電獎」頒給疾管科長吳曉慧，「一個都不能少獎」頒給自治科長魏瑞昌。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 防疫期間「TT Award公務職人獎」之「防疫不斷電獎」頒給疾管科長吳曉慧，「一個都不能少獎」頒給自治科長魏瑞昌。（圖／記者楊鈞典翻攝）


記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府9日召開4月份縣務會議與第5次防疫會議，會中公布最新施政滿意度，其中有高達92.2％的縣民對於縣府迄今的防疫表現感到滿意，肯定縣府用最嚴謹的心態來防範疫情。縣長饒慶鈴也同時勉勵第一線防疫單位同仁，並要求持續努力防堵疫情。

台東縣政府為了預防新冠肺炎，年前即已確保防疫資源數量充足，年後則持續進行防疫演練和學校環境消毒。對於離島防疫，更是相當重視，規定坐船或搭飛機到綠島和蘭嶼，都要先量體溫並且須配戴口罩。另外，針對清明連假，連假前即要求觀光相關業者提升防疫工作，並於連假期間加強防疫宣導，更於5日凌晨由縣長親自帶隊針對觀光夜市等人潮聚集處進行全面消毒。

饒慶鈴也在今日的縣務會議中，頒發「TT Award公務職人獎」，其中「防疫不斷電獎」頒給疾病管制科長吳曉慧，鼓勵其自疫情爆發以來，不眠不休戮力執行疫情防控，守護台東零確診；另外頒發「一個都不能少獎」給自治科長魏瑞昌，勉勵其積極提供防疫物資與各類關懷措施給民眾，確保民眾安心在家防疫。

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