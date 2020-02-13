嘉義市補教業防疫會議　首創「學生健康管理護照」

▲嘉市府召開補教業防疫會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府加強防疫，教育處日前召開本市短期補習班、兒童課後照顧中心、社大及樂齡中心防疫措施會議，邀請衛生局現場宣導，請補教業者主動量測學童體溫、進行環境桌椅消毒，並配合教導孩子們若有咳嗽等症狀就戴口罩、勤洗手等防疫觀念，也提醒業者應加強維護環境衛生及通風狀況，現場更發放防疫物資給補教業者。

▲嘉市府教育處長林立生。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處長林立生表示，開學日延至2月25日，補教業者是現階段防疫的第一防線，教育處已於1月31日至本市補習班抽查防疫狀況，抽查的補習班皆針對到班學生進行體溫的量測、噴灑酒精或乾洗手等措施。

▲發放防疫物資。（圖／記者翁伊森翻攝）

另之前針對補教業者，發放了第一波酒精等防疫物資，緊接第二波物資發放作業。教育處更首創設計「嘉義市學生健康管理護照」，預計於開學後發放給本市國中小、公私立幼兒園及私立中學學生，裡面有量測體溫記錄、防疫6大措施，以及勇媽市長的小叮嚀等。此舉可讓學生在家裡先做量測體溫的動作，學校以健康護照快速辨別，進到校園就能做好分流，減少排隊量測體溫的時間。而補教業者屆時也可請學生出示健康護照，即可避免重複量測體溫。

教育處表示，為利於補教業者即時掌握防疫、市政宣導等訊息，並加強市府與補教業者的溝通，也已建立LINE官方帳號-「嘉義市短期補習班資訊管理公告平台」，並現場邀請補教業者掃描QR code加入或搜尋@cy.edu.afterschool