「0°C線逼近」入冬第二強冷氣團全台雨變天！最冷時間曝　吳德榮：中部以北探8°C

▲入冬第二強冷空氣！16日起全台雨變天。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

冬天還沒結束，中央氣象局表示，未來一周天氣變化大，冷空氣大軍虎視眈眈，從16日（周日）開始明顯降溫，預估這波會冷4天，局部地區將下探10度以下低溫。前預報中心主任吳德榮表示，目前預估下周的冷空氣是入冬以來第二強，電腦模擬圖顯示，11日（下周二）0度線在台灣北部，中部以北恐將下探8度。

吳德榮在《三立準氣象》中預報，目前這一波冷空氣預估是入冬以來第二強，但強度上和1月底的寒流還有差距，依據電腦模擬圖顯示，11日早上8點，0度線落在台灣北部，預估中部以北平地可以降到8度，氣象局約觀測10度，是否符合寒流定義還要繼續觀察。

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▲第一波鋒面報到全台轉雨。



吳德榮說，這波天氣變化主要在16日鋒面報到了以後，轉雨、氣溫快速下降，17日（下周一）開始約連續3天，到20日（下周四）清晨都是最冷時間，天氣轉成乾冷，20日白天以後冷空氣才開始減弱。

預估13日下午之後系統移入，天氣開始轉變，這波雨勢將持續到14日（周五），中部以北將有較大雨勢，出現陣雨並有局部性雷雨，南部、東半部也有局部短暫雨，14日晚上就雨停，15日短暫空檔回暖，16日鋒面開始影響台灣，後面接力較強冷空氣，轉變為乾冷型態。

氣象局則預報，13日有一波鋒面逐漸接近，台灣附近西南風增強，午後西半部先開始降雨，而後逐漸轉為全台有雨，這道鋒面附近對流相當活躍，西半部、東北部將有短暫陣雨或雷雨出現，並有局部大雨發生機率，花東也會有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地低溫約16度，上午因陽光加熱加上西南風帶來暖空氣，氣溫偏高，各地高溫25度以上，其中大台北、中南部及台東可達27度，午後隨著降雨開始降溫。

氣象局提醒，未來一周天氣變化劇烈且快速，14日鋒面通過，各地天氣不穩定，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨並有局部大雨發生機率，花東也有局部短暫陣雨。15日降雨趨緩，到了16日又有另一道鋒面通過，降雨範圍再度擴大，並且有一波強烈大陸冷氣團等級的冷空氣南下，北台灣一早就會感受到氣溫下降，其他地方傍晚也會開始轉冷。

氣象局預估17至19日受這波強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，台南以北及東北部地區低溫僅9至12度，高屏及花東低溫也只有12至15度。

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