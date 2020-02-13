2縣市大雨特報！全台午後變天一張圖曝5天雨區　下波直逼寒流凍5天探8度

▲天氣風險提醒，下午開始北方鋒面接近，北部、中部沿海將開始有些短暫陣雨；深夜至周五鋒面尾端掠過台灣，全台灣都會下雨，其中在北部、中部山區雨勢最明顯。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

2縣市大雨特報！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（13）鋒面接近加上西南風增強，下午天氣轉變，西半部、東北部有陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率；周日另波鋒面報到再轉雨，隨後強烈大陸冷氣團影響，也不排除升級寒流，最冷時間點落在下周二清晨，預估中部以北、東北部低溫9、10度。氣象專家吳德榮則說，這波冷空氣強度僅次於1月底的「強寒流」，影響到下周四清晨，預計可為平地帶來的最低氣溫大約在8度。天氣風險公司也模擬今起5天降雨區域。

氣象局今晨對台東縣、屏東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今上午之前僅東半側有短暫雨，西半側天氣還是比較穩定；白天溫度依舊比較高，西半部預估高溫27到29度、東部26、27度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



李孟軒說，下午天氣轉變，今和周五鋒面在北部海面附近，這兩天西半部、東北部有陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率；周六雨勢比較趨緩，但東半部仍有短暫陣雨，北部也有短暫雨。

李孟軒表示，周日另一波鋒面通過，預報僅南部平地沒雨，其他地區都有短暫陣雨；隨後較強冷空氣下來，目前預報為強烈冷氣團，影響到下周三，預估下周二清晨是最冷時間點，中部以北、東北部低溫9、10度。他也指出，這波冷空氣估台北接近10、11度，很接近寒流等級，也不排除增強為寒流。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今下午鋒面接近，天氣轉變，周五鋒面抵達並快速通過，這波鋒面無冷空氣但對流性較強；今下午至周五，中部以北轉有陣雨及局部性雷雨的天氣，東半部及南部山區亦有局部短暫陣雨的機率，應注意氣象局發布的特報；周六鋒面東移，天氣有短暫空檔，白天溫暖舒適。

吳德榮說，周日另一波鋒面通過，天氣再轉變，鋒面後強冷空氣緊接南下，氣溫驟降愈晚愈冷；下周一起轉乾冷天氣，約持續至下周四清晨，目前歐洲中期預報中心（ECMWF）模式及美國（GFS）模式所模擬的強度，僅次於1月底的「強寒流」（當時北台灣及中部平地的最低氣溫曾降至3度左右，台北市氣象局測站最低氣溫也曾降至7.1度）。

吳德榮表示，預計此波強冷空氣可為平地帶來的最低氣溫大約在8度，亦不排除有成為入冬以來第2波寒流的機率。但他也說，此為模式第6、7天的模擬，仍在調整中，應繼續觀察。

▼天氣風險模擬5天降雨區域。（點圖可放大／翻攝天氣風險臉書）

天氣風險也製作天氣圖提醒民眾天氣變化：

【今晚至周五，中部以北雨勢明顯】

穩定溫暖的天氣將持續到今上午，下午開始北方鋒面接近，北部、中部沿海將開始有些短暫陣雨；深夜至周五鋒面尾端掠過台灣，全台灣都會下雨，其中在北部、中部山區雨勢最明顯，可能伴隨雷聲及短時間較大雨勢。



【周日氣溫急降，平地濕冷、高山有雪】

周六雨勢緩和，但中部以北還是有些零星短暫陣雨；周日第二道鋒面逐漸通過台灣，北部、中部的雨勢再轉明顯，全台灣各地的氣溫下滑，北部與中部的高山也會開始降雪；周日夜間北部、中部的低溫下探9到11度，南部與花東12到14度，氣溫降幅相當明顯，冷空氣的強度上看寒流等級；下周一水氣減少轉為乾冷的天氣型態，下周三後才會開始回暖。