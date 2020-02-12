全台明起變天！北中南東2天下雨時程出爐　下波冷氣團「爆冷9°C」時間點曝

▲鋒面周四午後來襲，全台下雨2天，西半部、東北部雨勢最大。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

全台變天！氣象局指出，周四、五2天受到鋒面影響，全台有雨，其中降雨最明顯的地區為西半部、東北部，要注意局部大雨或雷雨發生，降雨要到周六才會緩和。但緊接著周日又有另一道鋒面及強冷空氣來襲，最冷時刻台南以北、東北部僅剩9~12度，空曠地區還會更低。

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▲鋒面雨勢最明顯的時間點落在周四晚上至周五白天，西半部、東北部注意局部大雨、雷陣雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳建安表示，明天中午前各地雲量增加，但各地高溫仍有25度以上，但隨著鋒面逐漸接近，中午之後西南風增強，中部以北會先開始下雨，接著下到南部、花東，約在傍晚後就會轉為全台有雨的天氣。

鋒面大雨將一直持續到周五整天，雨勢最明顯的時間點落在周四晚上至周五白天，其中降雨熱區為西半部、東北部，有局部大雨或短暫雷陣雨發生機率，花東則有局部短暫陣雨。

▲▼鋒面大雨全台下雨時程及未來一周溫度趨勢。（圖／中央氣象局）

受到下雨影響，周五各地高溫有下降趨勢，中部以北高溫降幅約3-5度，南部及東半部約降2-3度降幅，清晨低溫變化不大。周六會有一段天氣空檔，僅剩東半部有局部短暫陣雨，北部時晴時雨，留意零星小雨即可，中南部為多雲天氣。

到了周日，天氣再有明顯變化。氣象局指出，另一道鋒面通過台灣，緊接著有一波直逼寒流的強冷空氣來襲，將一路影響至下周三。最冷時間點落在下周二清晨，台南以北、東北部低溫約9~12度，空曠地區還會更低，高屏、花東則約12-15度。

至於水氣方面，為先濕後乾天氣，周日鋒面通過時，中部以北、東半部及南部山區再轉有雨，下周一起至下周三逐漸轉乾，只剩下東半部、北部近山區有局部短暫雨，其他地方恢復到多雲到晴天氣。

▲變天倒數，春雨、強冷空氣將來襲。（圖／翻攝自天氣粉專台灣颱風論壇）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，周四晚上起春雨鋒面抵達，各地由北向南陸續變天，預測周四晚上～周五，全台都容易下雨，至於氣溫上的變化不大。從預測看來，這波鋒面結構紮實，不僅估計各地都有大雨機會，中部以北、宜蘭，甚至可能有雷雨出現，春雷同樣也有機會出現。



周六鋒面就會離開，但水氣還是偏多，東北部仍有短暫雨，其他地方陰天為主，大約會有一天左右的停雨空檔。周日起第二波鋒面又大舉南下，中部以北、宜蘭，又要再次轉雨。另外，第二波鋒面後方，跟來新一波強冷空氣，估計下周初都是在強冷影響時段內。



目前預報來看，這波冷空氣頗有威力，起碼是強烈冷氣團等級，隨時可能升寒流，預期可能會接近春節收假那波的冷度，建議厚衣服、暖氣可以先拿出來備用。