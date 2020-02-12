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第一個「台灣疫情地圖」出爐！逢甲大學2小時開發完成　5大數據踩點一次看

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▲▼「台灣疫情地圖」出爐！逢甲大學2小時開發完成　5大數據踩點一次看。（圖／翻攝2019-ncov (Wuhan_Coronavirus) Taiwan(By PTT ID :coffee777)）

▲「台灣疫情地圖」出爐！逢甲大學2小時開發完成。（圖／翻攝2019-ncov (Wuhan_Coronavirus) Taiwan(By PTT ID :coffee777)

記者許力方／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒COVLD-19）疫情持續擴大，美國約翰•霍普金斯大學發表全球地圖，集結世界衛生組織（WHO）等官方數據所製作，但屬於全英文且範圍廣闊。為了便利民眾察看台灣疫情，逢甲大學也搶先開發出全國第一個「台灣版本地圖」，透過圖形化介面，追蹤最新疫情，還將口罩庫存查詢工具也併入，被網友推爆。

逢甲大學地資中心規劃師賴正偉只花2小時就製作出台版疫情地圖，利用與美國同個ArcGIS開放資料平台，設計出武漢肺炎疫情儀表板。他受訪時說，「我就想說我也來製作一個台灣當地的版本，可以讓各界跟網友去參考，台灣整個疫情地圖發展的趨勢」，只要疾管署有開記者會，提到病例變化等狀況，他就會立刻上去更新數據。

請繼續往下閱讀...

賴正偉製作的台灣版疫情地圖，分布圖、數據一目了然，除了確診病例數，還有康復病例也一併登錄，並將台灣以顏色劃分為北、中、南、東部地區，還看得到兩岸跟鄰近國家日本、南韓、菲律賓等確診病例，以及爆發至今的趨勢變化，地圖上的白點就是確診病例曾去過的地方，提醒國人多加注意。

因為日前指揮中心有發布國家級防疫簡訊示警，有關鑽石公主號遊客所經過的主要50個北北基景點，賴正偉也通通加入地圖上，圖表左列還附上PTT武漢肺炎討論版，以及附近藥局口罩庫存名單，通通都能在這個網站上一次查清楚。他說，「蠻多網友這次都蠻熱心在整理這些資源、內容，所以我也是從這個地方去做資料的分析整理之後，以這種視覺化地圖的方式打造成圖表。」

▲▼「台灣疫情地圖」出爐！逢甲大學2小時開發完成　5大數據踩點一次看。（圖／翻攝2019-ncov (Wuhan_Coronavirus) Taiwan(By PTT ID :coffee777)）

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