S Hotel被爆強放無薪假　勞動局要求汪小菲說明：最重可罰100萬

▲汪小菲開設的S HOTEL被員工爆料。（圖／翻攝自汪小菲微博）

記者陳家祥／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情延燒，汪小菲在台經營飯店「S hotel」生意大受影響，為了度過營運危機，經營方著手調整營運，有員工爆料被要求簽「勞雇雙方協商減少工時協議書」。對此，北市勞動局指出，已行文要求在資方汪小菲19日前提出說明，若員工指控屬實，可裁處2萬至100萬罰鍰。

S hotel員工日前投訴被公司要求放無薪假，若不同意就會資遣，汪小菲第一時間否認，並透露，「一切都按照法律執行，絕對沒有強迫員工簽無薪假並遣散」。結果12日午間員工拿出「勞雇雙方協商減少工時協議書」和選舉日收到的同意書反駁。

北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，已行文該公司要求在19日前提出說明；她指出，正常來說無薪假協商完成後，在通報之前的程序，包括經營主體也就是高階經理人，有關分配紅利部分應調整，目前看起來勞資還在協商，實施之前應通報。

對於S Hotel員工爆料公司發放同意書要求員工選擇「給薪不另給另給假」或「給假不另給薪」，施貞夙說，若員工指控的部分為事實，可以朝勞基法規範工資不完全給付，裁處2萬至100萬罰鍰。

另一方面，勞動部12日也表示，有關選舉日雇主未給薪或未給假等投訴，是歸屬地方政府的權責，會由地方勞動局去開罰，並不會上報到中央。



