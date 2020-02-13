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台灣負壓隔離病房「1100間」超厲害　王定宇曝真相：贏過日本

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▲▼王定宇指出，日本1億人口，負壓隔離病房只有1800間，台灣卻有1100多間。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

▲王定宇指出，日本1億人口，負壓隔離病房只有1800間，但台灣卻有1100多間。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

新冠病毒COVLD-19（俗稱：武漢肺炎）疫情讓台灣上下如臨大敵，但是在防疫視同作戰的時候，陸委會研議陸配子女來台，卻引發台灣民眾的譁然。對此，民進黨立委王定宇12日親上館長陳之漢節目，不僅跟眾多網友說明相關爭議，也曝光台灣的醫療能力有多厲害，甚至勝過日本。

王定宇在節目中指出，台灣醫療很了不起，日本1億多的人口，負壓隔離病房1800間，台灣2300萬人口有1100多間，法國有一個律師看台灣處理得很好，問法國衛生部長有幾間負壓隔離病房，答案是150多間。

王定宇解釋，台灣因為是WHO的孤兒，靠自己照顧自己，所以醫療量能可以說是全世界第一，「是甘苦囝仔拚出來的！」但現在只剩500床，因為台灣原本就有一部分結核病的病人在使用。

▲高醫22日上午舉行武漢肺炎防疫演練。（圖／記者吳奕靖攝）。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣的負壓隔離病房數1100多間，但是目前只有500多間可使用。（圖／記者許宥孺攝）

館長表示，負壓病房就是幫助身體跟病毒對抗的地方，也就是台灣只有1100多個位置做救人的動作，現在只剩500個，「多了你就旁邊等死而已」，台灣一個比較大的里就10000多人了，發生社區感染，台灣就淪陷了，病房就不夠了！

王定宇說，其實這些醫療資源都是可貴的，以寶瓶星號為例，128個人疑似台灣就動員國軍消毒，然後全副武裝隔離衣取樣，整合所有實驗室在1天之內驗證完，確定一天可以下船。

王定宇比較日本的鑽石公主號，「日本理論上比台灣先進，但是在鑽石公主號剛靠近橫濱港的時候，只有20個疑似病例，但是日本都沒有能力馬上檢查，就在船上等14天，結果從20個病例現在變174個。」

他解釋，原因是廚師已經遭到感染，至於日本當初為何不像台灣趕快檢驗完，確診感染的送去負壓隔離，還沒確診的居家隔離，因為他們沒有足夠的能量，只好把這些人放在船上。

▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑽石公主號從20個疑似病例，變成174個確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

王定宇指出，整個亞洲只有台灣還沒有社區感染爆發，所以回過頭來講，「陸委會做這個愚蠢的事情，就是在這個時候增加邊境管理的困難。」

根據《日本經濟新聞》報導，厚生勞動省在11日指出，全國有1800間負壓隔離病房，除了大規模爆發感染的遊輪之外，也緊急建立相關醫療體系，為日本感染人數激增做準備。

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