▲嘉市推「口罩販售公告2.0版」，90家藥局同步上路，民眾不再買不到口罩。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

口罩實名制從2月6號上路以來，雖立意良好，但當中衍生的亂象讓民眾大喊吃不消。為了讓民眾能夠更一目了然，及減少排隊等候的時間，嘉義市政府衛生局12日推出「口罩販售公告2.0版」，在90家藥局同步上路，不但公告的位置更加明顯，還增加了成人版及兒童版口罩的供應狀況，讓購買過程更加便利。

此外，衛生局也推出貼心服務，提供小貼紙讓藥局在民眾的健保卡上標示下次最快可以領口罩的日期，以減少詢問及舟車勞頓的時間。

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衛生局局長張耀懋表示，口罩實名制上路之後，藥局成為最重要的口罩領取中心，一個禮拜的時間嘉義市就有十幾萬的民眾來領口罩，為了減少藥局工作人員的負擔，這次2.0版將海報放大，讓民眾遠遠的路過也可以一目了然販售的狀況。張耀懋局長指出，「口罩販售公告2.0版」公告的位置更明顯，還增加了成人版及兒童版口罩的供應狀況。

此外，為協助供應口罩藥局可能的人手不足，衛生局也動員志工，協助維持排隊民眾秩序一起共同加入防疫隊伍。張耀懋再次呼籲民眾，若身處在戶外空間不需要戴口罩，把口罩留給真正需要的人。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋指出，「口罩販售公告2.0版」比前一版更為貼心，增加了成人及兒童口罩的販售公告內容，讓民眾更容易辨識，也可以減少藥師的負擔。副局長進一步表示，市政府製作了較大型的海報給90家藥局，讓民眾在路上就可以清楚的辨識，圈圈就代表在販售中，若販售完，就會貼上顯示叉叉的圖片，字體更大且更為清楚。

此外，衛生局為提供民眾有正確防治武漢肺炎的常識，並製作宣導單張，教導民眾傳染的途徑、正確的洗手及戴口罩的方式。同時也教導大眾如何泡製可以使用的酒精及漂白水，所有的資訊都在宣導的單張上，呼籲民眾可以免費到藥局索取。

嘉義市藥師公會陳煌銘理事長及藥劑生公會林宜鋒理事長表示， 藥師公會及藥劑生公會全力配合衛生局參與這次防疫的工作，但要呼籲全民防疫是全面性的，希望能減少民眾到醫院去增加致病的風險，希望這次參加的社區健保藥局都可以調配各醫院的慢性病處方箋，請民眾多多利用健保藥局，並希望嘉義市的民眾可以體諒藥局同仁，強調大家沒有私心，一定全力為大眾服務。

今日的宣導活動在信輝藥局舉行，衛生局局長張耀懋特別前往致意並感謝藥界的共同合作。除了宣布「口罩販售公告2.0版」於今日在嘉義市的90個藥局正式上路之外，市府也製作了「對抗武漢肺炎您可以這樣做」防疫宣導單張，包含傳染途徑、預防方式、洗手7字訣、正確戴口罩及環境消毒等內容。