武漢焚屍造成二氧化硫濃度飆高？監測總站：數據差200倍

▲外媒爆武漢出現高濃度二氧化硫，可能「焚燒上萬具屍體」才能達到。

大陸中心／綜合報導

有外媒日前報導：「武漢疑火化大量新冠肺炎患者屍體，導致二氧化硫（SO2)濃度破千」。中國環境監測總站相關負責人周三(12日)表示，經對比核實，外媒所引用資料跟實際監測資料相差200倍！

捷克線上氣象服務網站Windy的全球互動式氣象資料顯示，2月8日，武漢空氣中二氧化硫的含量高達1350微克/立方米，晚上7點左右出現1700微克/立方米的超高濃度，疑為火化大量新冠病毒患者屍體所致。

中國環境監測總站相關負責人12日表示，監測總站匯同生態環境部衛星環境應用中心、中科院等有關專家對相關資料進行了認真核查，「經仔細對比核實，windy網站發佈的武漢市SO2濃度上升一事嚴重失真，其SO2濃度資料不可信。」

windy網站發布的資料顯示：2月9日零時、1時SO2「污染區」的濃度達到1500微克/立方米以上，最高濃度甚至超過1700微克/立方米。

該負責人指出，所謂的「污染區」內恰好涵蓋了武漢市部分國控或省控空氣監測站點，「經對比核實，我們空氣監測各網站該時段前後的SO2濃度僅在4~8微克/立方米之間波動，兩者濃度差距達到200倍之多。」