▲ 侯友宜主持武漢肺炎第11次應變會議，強調全面防疫、市政永不停歇。（圖／資料照／新北市政府提供）

記者郭世賢／新北報導

防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，新北市長侯友宜11日上午主持第11次應變會議，指示各局處及區公所務必優先做好各項防疫工作，大型活動只要確保安全無虞就不會停辦，市政建設將按照期程一步步往前走，永不停歇。

侯友宜感謝市府團隊積極投入防疫工作，自農曆春節前即全力以赴，執行疫情通報、落實事前演練等各項防疫作為，衛生局、警察局、民政局和各區公所同仁在第一線落實居家隔離、居家檢疫等防疫措施。

因應中港澳學生返台就學，教育局提供先安置後補件程序，並啟動學習平台保持聯繫管道；泰山高中師生自行研發校園版額溫槍投入防疫行列，以及輔導幼兒園、安親班，保障幼兒安全。農業局因應國內延後開學，聯合外縣市開拓營養午餐蔬菜銷路，彌補契作農民損失。市長強調，新北市走在防疫最前面，全力守護市民健康。

口罩實名制上週正式實施，侯友宜感謝警察局和民政局、各區公所人員維護口罩販售秩序，社會局透過社工幫獨居老人和行動不便者口罩送到家。侯友宜指出，過程中，民眾難免有不同聲音和疑慮，只要大家共體時艱全力以赴，相信短期定能有效控制疫情。

侯友宜指示各局處，各項防疫工作務必做到優先且萬無一失，但市政的腳步永不停歇，防疫期間，戶外大型活動只要安全無虞就不會停辦，因此平溪祈福燈會、神明淨港、新北燈會等活動都如期舉行，至於室內活動則避免大型活動，視情況舉辦。

對於武漢肺炎疫情衝擊轄內觀光等產業，侯友宜指示相關局處檢視並回報產業受衝擊情況，昨日已召開跨局處會議，對於可能受到衝擊和影響的產業提出紓困方案，盼協助業者度過難關。

侯友宜重申「防疫視同作戰」，需要中央、地方政府及全體國民共同配合，市府相關單位務必貫徹中央指令，加緊步伐，協助中央落實防疫工作，只要做到萬無一失，相信必能順利度過武漢肺炎疫情考驗。

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