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阿婆看病「想硬幹護理師臉上口罩」！　要不成狂飆罵：妳爸媽沒教妳家教？

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護理師，哭泣，醫師，傷心，急診，難過，情緒，醫療人員，護士。（圖／達志／示意圖）

▲護理師被阿婆飆罵，內心既無奈又受傷。（圖／達志／示意圖）

記者張嘉晏／綜合報導

心很累！因應武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19），政府實施口罩實名制限購，部分民眾買不到口罩，就把怒氣轉嫁到藥師、第一線醫護人員身上。有護理師日前就表示，一名阿婆想跟她私下買口罩，無奈她一天也只被分配到一個，根本沒有多餘的可以分送，怎料阿婆知道後不僅不體諒，還罵她自私、沒家教，讓眾人傻眼。

一名護理師在臉書「爆怨公社」發文，她表示日前有位婆婆看完病後，在診間外摀著嘴巴問她「可以跟妳買口罩嗎？我不會說出去。」無奈原PO及同事們一天也只能分配到一片口罩，便向對方道歉「不好意思我們沒有多的可以給您，妳可以去藥局看看。」

請繼續往下閱讀...

不過阿婆聽完之後便皺起了眉頭，直說「阿妳現在戴著的給我不就好了？因為我現在沒得戴。」原PO聽完無奈解釋，她自己每天也要接觸很多患者，實在無法讓出口罩。

怎料阿婆眼見要不到口罩，竟然突然爆氣飆罵原PO很自私，「妳爸媽沒教妳家教還有禮義廉恥吧？」

▲▼口罩實名制今日上路，全台健保特約藥局早上九點開放購買,一早大批民眾前往排隊。（圖／記者李毓康攝）

▲為了口罩，第一線醫護人員承受不少怒氣與壓力。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李毓康攝）

原PO表示，這並不是全部，阿婆後面說的話她記不清了，但是當下真的無奈又難過。她指出，他們並不是不願意給口罩，而是身為第一線人員的他們資源都有限了，「所以這應該一點都不自私也扯不上什麼有沒有禮貌吧？相信台灣處處是溫情，希望大家一起共患難，努力攜手一起對抗病毒，而不是把買不到口罩的氣出在我們身上。」

貼文上線後，網友們紛紛心疼湧入留言串打氣，「又被人情壓力勒索」、「垃圾桶撿一個給他」、「請她去廁所拿兩張擦手紙加兩條橡皮筋，就能做出口罩了」、「辛苦了，這陣子真的很亂」、「有些人有嘴不一定有腦」、「感謝第一線醫護人員」、「居然要妳戴的！妳跟她說妳咳嗽的口水都在上面看她要不要吃」。

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