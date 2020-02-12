高雄空汙排放全台之冠！　陳致中205字籲韓：快找新環保局長

▲民進黨高雄市議員陳致中臉書PO文指出，改善空汙首要先找新的環保局長。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳羿妏、洪靖宜／高雄報導

根據台灣健康空氣行動聯盟的空品年報資料顯示，高雄全市於2019年前三季的空汙量為全台之冠，然而繼環保局長袁中新辭職後，至今過5個月仍由副局長吳家安代理。對此，民進黨高雄市議員陳致中於個人臉書上PO文認為，「韓國瑜挽回民心的第一步絕不是大撒幣的滿天星」，應該要快點找新的環保局長來改善空汙問題。

▲陳致中個人臉書的PO文（圖／翻攝陳致中臉書）

陳致中說，很難想像身負空汙改善責任的環保局長竟已由副局長代理超過5個月，覺得代理局長和正式局長的身分畢竟不同，「若市民期待環保局出鐵腕重拳，主官長期懸缺絕對不利於重要政務推動。」

陳致中提到，韓國瑜已經返回高雄市長職位1個月，雖口口聲聲說會重視市政、專注市政，最重要應該是「先把小內閣的人補齊吧」，覺得挽回民心的首要關鍵並非「大撒幣的滿天星」，覺得先找到適任的環保局長，來解決市民最重視的空汙問題。

對此高雄市政府回應，自代理局長吳家安上任以來，在一籃子空污管制策略表現亮眼，深受各界肯定；高雄市因產業結構問題，工廠空汙排放量原本就遠高於其他縣市，甚至有多家工廠排放量高居全國前十名，強調「市民長期承受的痛苦，也是韓市府上任以來積極解決的問題」。

另外，檢視高雄市最新空污費申報結果，可得知2019年1至3季合計已經比2018年同期減少23%粒狀物排放，並大幅減少1159公噸。環保局則指出，在推動一系列空污措施後，固定污染源確實已明顯減少，舉例像是推動動興達電廠秋冬停機減煤，中鋼公司堆置場封閉式工程、各工廠鍋爐燃油改燃氣及污染改善協商輔導等，也會配合投資污染防制設備、燃油燃煤改燒天然氣及秋冬降載減排後，去年空污排放創下新低，入秋後到今年開春，至今都沒有出現PM2.5紅害日。



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