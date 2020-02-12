　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄空汙排放全台之冠！　陳致中205字籲韓：快找新環保局長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市議員陳致中。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民進黨高雄市議員陳致中臉書PO文指出，改善空汙首要先找新的環保局長。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳羿妏、洪靖宜／高雄報導

根據台灣健康空氣行動聯盟的空品年報資料顯示，高雄全市於2019年前三季的空汙量為全台之冠，然而繼環保局長袁中新辭職後，至今過5個月仍由副局長吳家安代理。對此，民進黨高雄市議員陳致中於個人臉書上PO文認為，「韓國瑜挽回民心的第一步絕不是大撒幣的滿天星」，應該要快點找新的環保局長來改善空汙問題。

▲民進黨高雄市議員陳致中PO文指出改善空汙先找新的環保局長（圖／翻攝陳致中臉書）

▲陳致中個人臉書的PO文（圖／翻攝陳致中臉書）

陳致中說，很難想像身負空汙改善責任的環保局長竟已由副局長代理超過5個月，覺得代理局長和正式局長的身分畢竟不同，「若市民期待環保局出鐵腕重拳，主官長期懸缺絕對不利於重要政務推動。」

陳致中提到，韓國瑜已經返回高雄市長職位1個月，雖口口聲聲說會重視市政、專注市政，最重要應該是「先把小內閣的人補齊吧」，覺得挽回民心的首要關鍵並非「大撒幣的滿天星」，覺得先找到適任的環保局長，來解決市民最重視的空汙問題。

對此高雄市政府回應，自代理局長吳家安上任以來，在一籃子空污管制策略表現亮眼，深受各界肯定；高雄市因產業結構問題，工廠空汙排放量原本就遠高於其他縣市，甚至有多家工廠排放量高居全國前十名，強調「市民長期承受的痛苦，也是韓市府上任以來積極解決的問題」。

另外，檢視高雄市最新空污費申報結果，可得知2019年1至3季合計已經比2018年同期減少23%粒狀物排放，並大幅減少1159公噸。環保局則指出，在推動一系列空污措施後，固定污染源確實已明顯減少，舉例像是推動動興達電廠秋冬停機減煤，中鋼公司堆置場封閉式工程、各工廠鍋爐燃油改燃氣及污染改善協商輔導等，也會配合投資污染防制設備、燃油燃煤改燒天然氣及秋冬降載減排後，去年空污排放創下新低，入秋後到今年開春，至今都沒有出現PM2.5紅害日。


►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
汪小菲員工受夠了！曝光「時間地點協議書證據」傻眼：公司要倒了
鑽石公主號咳血阿公已給藥！22台人回國日期外交部說明了
小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字
獨／董至成回應了！崩潰認21年老婆提離婚「3年來形同分居」
跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維
疾管署緊急撤回陸配子女來台！陸委會「政策3轉彎」小明回不來了
LIVE／髮夾彎撤回陸配子女管制措施！指揮中心記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙少康酸蔡英文運氣好　卓榮泰嗆：同標準放自己身上不一定都及格！

卓榮泰評「陸配子女來台喊卡」：保護國內安全最重要！對民意極快反應

LIVE／國民黨主席補選政見會登場　江啟臣正面對決郝龍斌

特貿三招商流標！綠營批「穿雲箭掉到臭水溝」　高市府：因投資規模龐大

台灣參與WHO會議基於「一中原則」？　外交部駁斥：中國是疫情擴散元兇

台灣防疫成世界傳說？　網曝心聲：小心被「小明」打臉

用科技應戰武漢肺炎　蔡英文讚「疾管家」Line群！民眾可互動諮詢

內湖新明路挖7處找不到漏油點　中油：不排除更換管線

顏寬恒接掌國民黨台中市黨部？主委顏文正：樂觀其成

民眾黨團拜會時力黨團　王婉諭：價值立場相符才有合作可能

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

高雄超人氣Buffet爽吃200款料理　爐烤牛排+生魚片讓你口水流不停

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

趙少康酸蔡英文運氣好　卓榮泰嗆：同標準放自己身上不一定都及格！

卓榮泰評「陸配子女來台喊卡」：保護國內安全最重要！對民意極快反應

LIVE／國民黨主席補選政見會登場　江啟臣正面對決郝龍斌

特貿三招商流標！綠營批「穿雲箭掉到臭水溝」　高市府：因投資規模龐大

台灣參與WHO會議基於「一中原則」？　外交部駁斥：中國是疫情擴散元兇

台灣防疫成世界傳說？　網曝心聲：小心被「小明」打臉

用科技應戰武漢肺炎　蔡英文讚「疾管家」Line群！民眾可互動諮詢

內湖新明路挖7處找不到漏油點　中油：不排除更換管線

顏寬恒接掌國民黨台中市黨部？主委顏文正：樂觀其成

民眾黨團拜會時力黨團　王婉諭：價值立場相符才有合作可能

交易風波亞瑞納多與球隊關係緊張　洛磯總管：不予置評

WHO武漢肺炎專家會議今結束　指揮中心13日「視時說明」

陸配子女返台政策撤銷　陳時中：當初選擇國籍、現在自己承擔

怕感染少用公筷？醫打臉...「日常2動作」才重要：也要防其他病

趙少康酸蔡英文運氣好　卓榮泰嗆：同標準放自己身上不一定都及格！

BMW X5、X6新增xDrive40d柴油車型　340匹大扭力破百只要5.5秒

因應武漢肺炎　正統鹿耳門聖母廟配合政府加強防疫

基隆騎士「1萬多鈔票噴飛」沒回頭　好心駕駛嘆追不到...撿回一半現金

卓榮泰評「陸配子女來台喊卡」：保護國內安全最重要！對民意極快反應

女友瘋狂討啪！他命根子「軟趴趴又出血」...媽怒嗆：蜘蛛精轉世？

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

政治熱門新聞

稱台屬「社區感染國家」　外交部：洽請韓方更正

台灣基進：罷韓連署突破法定門檻

「開放陸配子女來台」被罵慘　陸委會改了

民進黨2020飛行夾克紀念版開放預訂！「收入全捐」衛福部指定「武漢肺炎防疫」

六日動員令奏效！罷韓連署書突破法定門檻

ET民調／81.8%民眾支持政府禁止口罩出口

新明路漏油　中油還沒找到漏油點

柯文哲臉書聲量跌　輸陳柏惟、韓國瑜

趙少康稱防疫靠運氣好　駐德代表寫詩嗆爆！

陳明通「小明的故事」開人道小門

ET民調／70.5%認為政府應全力協助滯留者包機返台

台灣防疫神等級？　網：小心被「小明」打臉

行政院中辦執行長　何明杰呼聲高

蘇貞昌：台灣口罩實名制是全球唯一成功

更多熱門

相關新聞

疫情吹跑人潮！高雄辦桌天后曝慘況

疫情吹跑人潮！高雄辦桌天后曝慘況

全盛時期創下年營業額新台幣10億的高雄河邊餐飲集團正面新型冠狀病毒疫情的嚴峻挑戰。有「辦桌天后」之稱的集團創辦人張素鑾11日向中評社記者淚訴表示，這波疫情來得太快，年後春酒與喜宴相繼取消或延後上百場。此外，受郵輪停泊高雄港所引發的消費者恐慌心理，如今香蕉碼頭快成「空港」，大家不敢上門，餐廳開整天「連一桌都沒有」。

台商上舞廳遭罰30萬　喊冤申訴「非故意」

台商上舞廳遭罰30萬　喊冤申訴「非故意」

田寮野生鹿橫行　農民喊苦損失難估

田寮野生鹿橫行　農民喊苦損失難估

亞洲新灣區標案屢失利！都發局自揭不討喜主因：面積太大

亞洲新灣區標案屢失利！都發局自揭不討喜主因：面積太大

老公寫滿3本壞壞筆記！正宮見「開房257次、交疊410次」崩潰

老公寫滿3本壞壞筆記！正宮見「開房257次、交疊410次」崩潰

關鍵字：

高雄空汙陳致中

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業代言全遭封殺

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

《鬼怪》高秀庭出道4年病逝！得年25歲

撞擊瞬間曝！20歲騎士2砂石車中間超車　下秒撞賓士亡

「口罩可以戴5天」　2天敵一碰失效

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

吳宗憲被酸民罵爆！直播飆粗口：你有比我喜歡台灣？

一封簡體字簡訊！　妹子好奇點開「5000元噴光」

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面