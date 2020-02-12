唐鳳訪華府　美國智庫CSIS邀請分享假訊息應對經驗





▲唐鳳訪華府。（圖／翻攝自唐鳳臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院政務委員唐鳳10日抵達美國華府，預計在當地展開為期五天的訪問。唐鳳這趟行程預計將拜訪美國智庫及美方行政官員、國會議員，也將與美方討論假訊息應對以及分享台灣的開放政府相關經驗。

唐鳳透過臉書表示，很高興獲得美國智庫CSIS的邀請，在美東時間11日上午出席「PRC Interference in Taiwan’s Election」研討會，並發表演說。同場還有 Bonnie S. Glaser、Jude Blanchette 兩位智庫主任，以及沈伯洋與Nick Monaco兩位相關領域的專家。

唐鳳在CSIS的演講主題為「對抗中共干預，透過開放政府增強民主」。分享台灣對抗假訊息的經驗，他也以台灣大選以及武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）相關假訊息為例說明。唐鳳指出，不管是中國大陸軍機繞台或是假訊息戰，目的都是在製造社會不和諧，此舉也顯示北京方面的不安全感。

唐鳳透過臉書分享，「我認為中國大陸對於民主社會的各種介入，終極目的是為了分化社會、降低互信，以及對民主體制的信賴，進而影響選民對於客觀事實與核心利益的理解。對此，更多的參與及對話，深化民主、重建互信，是我們最好的因應方式。」