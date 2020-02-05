疫情假訊息毛小孩也中槍　臉書轉傳「病毒狗30米內高風險傳染」遭約談

▲網傳在病毒狗周圍十米內戴口罩也沒作用，被調查局查出是假訊息。（圖為資料照／記者游芳男翻攝）

記者劉昌松／台北報導

全球關注武漢肺炎疫情之際，網路上不斷流出假訊息，誤導民眾防疫觀念，這次連毛小孩也遭波及，林姓民眾在臉書上張貼訊息，指狗狗也會傳染肺炎病毒，「周圍30米內屬高風險傳染區，10米之內戴口罩沒有作用」，讓愛狗人士擔心引發棄養潮，調查局溯源查出這是來自大陸的假訊息，已將林姓民眾依違反《傳染病防治法》約談到案。

▲疫情假訊息連狗狗都受害成箭靶。（圖／翻攝調查局）

這篇來自大陸劉姓人士散布的假訊息指出，「據最新研究發現，此次新型肺炎病毒傳播途徑是華南海鮮市場進口的豺─一種犬科動物攜帶的病毒，然後傳給附近的狗，狗傳狗，狗傳人。狗不生病，人生病，人生病又傳給狗，循環傳染。據試驗，帶有這種病毒的狗周圍30米內屬高風險傳染區，10米之內帶口罩沒有作用。所以，人們一定要遠離狗。養有狗的家庭要把狗拴在家中，不能逗狗了。」

這篇訊息引發民眾恐慌，愛狗人士擔心造成棄養潮，但世界衛生組織先前已澄清，目前沒有證據顯示家犬家貓會受感染，調查局彰化縣調查站已約談在臉書上轉傳這則貼文的林姓民眾，強調為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止有心人士刻意炒作，已啟動「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專案」，呼籲民眾切勿轉傳不實疫情訊息，以免誤蹈法網。

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