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燃油機車售價漲　民眾嘆汰舊換新補助難受惠

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▲2020年七期燃油機車上路後，政府祭出最高5千元汰舊換新補助，提高機車族換車誘因，但有許多民眾認為補助趕不上漲價，消費者根本沒受惠。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者鍾欣妍／採訪報導

為了加速機車汰舊換新，減少空氣污染，2020年七期燃油機車上路後，政府祭出最高5千元補助，提高機車族換車誘因，不過許多民眾覺得政府美意，似乎看得到吃不到。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

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▲2020年七期燃油機車上路後，政府祭出最高5千元補助，但許多新車有明顯調漲最高來到9%，讓民眾大嘆補助看的到吃不到。（圖／記者張凱喨攝）

民眾葉小姐說：「我最近都有看機車，然後想要換車，但是發現燃油機車也都在漲價，覺得有這個補助，好像沒有比較便宜。」而民眾楊先生對補助無感：「政府的補助只是貼目前機車漲價的錢而已，是覺得滿可惜的，其實並沒有完全補助到人民的荷包。」

不少民眾不買單，因為看看國產車款從2019年的61600到73500元，2020年價格漲成67300到79000元之間，漲幅最高9%，也就是漲了5700元，價差竟然比政府補助的5千元還要高。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲有民眾表示燃油機車漲價，比政府舊換新的5千元補助還高，效果有限。（圖／記者張凱喨攝）

對此，民眾盧先生表示會考慮購買別車款，「現在燃油機車一直在漲價，然後雖然政府有補助，但是補助的效果沒有很好，如果是我選擇新車的話，我應該會買電動機車。」也有網友發文表示，補助油車最後也不在消費者的荷包，油車品牌要漲價只能吞下去，貼文一出引發熱議。

有網友感嘆漲價或許與環保、改善空汙有影響，但如果只是為了要領補助，推出一款沒有改變的車，然後漲價這樣就不太合理。台灣未來想要改善移動汙染源，推動環保交通工具，相關政策方向，恐怕還有待加強。

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