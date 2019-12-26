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2020年「新制懶人包」一次看！時薪150→158元、電動機車補助少了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者李宜秦、蔣婕妤、李佳蓉／綜合報導

自2020年元月起，有多項攸關民眾權益及福利的政策即將上路！包含基本工資調漲、2～3歲托育補助、機車或其他車輛的汰舊換新補助等都與大家的荷包有關，務必睜大眼睛看詳細。《ETtoday新聞雲》統整出明年元旦「新制懶人包」，一次看懂20大新政策，想要省錢躲罰款，這些好康千萬別錯過！

民生新制：

1.銜接2至3歲托育補助
為銜接幼兒園就學，對於滿2歲幼兒續留公共托育、準公共居家托育人員或準公共托嬰中心者，持續給予托育補助，依家庭經濟條件補助送托公共托育者每月3000元至7000元不等、送托準公共居家托育人員或準公共托嬰中心每月6000元至1萬元，預估約1萬6000名兒童受益。

2. 國民旅遊卡新制
刷卡消費日不再限於休假日、增加消費彈性，提升公務人員使用國旅卡之便利性。

請繼續往下閱讀...

3.百貨公司「內用禁供免洗餐具」
行政院環保署8月公告修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，新增規定百貨公司、購物中心及量販店業內不得使用免洗餐具。根據環保署統計資料顯示，百貨業及購物中心部分，台北、新北、台南、桃園、花蓮、宜蘭、台東及澎湖等8縣市，皆同步在2020年1月1日實施，高雄則選在2020年3月1日施行。

量販店部分，宜蘭縣、花蓮縣將於2020年元旦實施，而台北、新北、桃園、新竹市、高雄市2020年5月1日實施，彰化縣2020年7月1日實施，另外台南、台東、澎湖則尚未明訂日期。

▲▼免洗餐具,塑膠湯匙,湯匙,叉子,餐具。（圖／記者謝承恩攝）
▲2020年開始百貨公司、購物中心及量販店業者不得提供免洗餐具。（示意圖／記者謝承恩攝）

4.身障者生活補助費調整
身心障礙者生活補助費比照老人生活補助費辦理，低收入戶每人每月補助4872至8499元，中低收入戶3628至4872元，其他家庭總收入及財產在一定金額以下者，也有3628至4872元不等的補助。

交通新制：

5. 機車汰舊換新補助
擴大補助淘汰老舊機車（96.6.30前出廠）換購電動二輪車或符合7期排放標準之燃油機車。109年度淘汰老舊機車換購重型電動機車或符合7期排放標準之燃油機車每輛補助5000元；重型以外電動機車、電動（輔助）自行車每輛補助3000元；110年度淘汰老舊機車換購重型電動機車或符合7期排放標準之燃油機車每輛補助3000元；重型以外電動機車、電動（輔助）自行車每輛補助1000元。

6. 電動機車補助，另提高使用國產電池芯加碼補助
109年電動機車補助金額，重型等級及輕型等級每輛為7000元，小型輕型等級每輛為5100元，另採用國產電池芯則加碼提高補助3000元。

▲Gogoro 2「2020年式新車」來了！終於有置杯架、加速快0.1秒 。（圖／記者張慶輝攝）
▲電動機車補助將從原本補助1萬元降至7000元。（示意圖／記者張慶輝攝）


7.台北辛亥隧道區間測速　市民高架抓路肩和大貨車
台北市辛亥隧道、市民大道高架路段將從2020年元旦起啟用高科技執法系統，辛亥隧道將實施全隧道區間測速，平均時速超過60就會遭系統開罰！市民高架則是針對違規通行的大型貨車、以及行駛路肩等違規車輛利用動態攝影自動告發。行車速度超過最高時速者，可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰。若嚴重超速者可處新臺幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月」並可能觸犯公共危險罪。

▲▼機車考照,機車駕照,機車場考。（圖／記者賴文萱攝）
▲機車駕訓補助自明年起從1000元提高至1300元。（示意圖／記者賴文萱攝）
8.機車駕訓班補助1300元
交通部今年4月16日推出「機車駕訓補助」，成效良好，違規率約減7%，因此明年元旦起將擴大辦理，將補助從1000元提高到1300元，名額也增加到8000名，總預算約1040萬元，等於每人僅需負擔1500到2400元即可完訓。

9.快速公路拖救費率統一，基本費最低1500元起跳
為避免拖吊業者亂喊價，交通部公路總局訂定「交通部公路總局快速公路車輛拖救服務作業要點」，訂定小型車及大型車拖救收費基準。小型車拖救里程在10公里以內，收基本費1500元（大型重型機車2400元）為上限，超出10公里之里程，每公里加收50元。大型車依車種噸數，收取2625元到6825元之基本費，超出10公里里程，每公里加收55～85元。

10.「超跑條款」上路，拖救費最高21500元
超跑造價昂貴，在國道發生事故時，不少拖吊業者不敢拖救，交通部高公局為此訂定「超跑條款」，根據底盤高度與新車價值，明定拖救基本費率表。據規定，底盤高度分為10公分、12公分、15公分為界，共4級距；新車價值氛圍2百萬元、5百萬元、1千萬元、2千萬元為界，共5級距，其中底盤高度低於10公分，且新車價值超過2千萬者，拖救費用最高，為2萬元。

此外，若於國5雪山隧道內故障車輛另需加收1500元，等於最多可收2萬1500元。而大型重型機車則比照底盤高度15公分小型車，並依新車價值收基本費。

▲▼台鐵車廂變美了。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）
▲台鐵商務專車有多種功能，自明年1月起恢復收取專車費用。（圖／翻攝自Facebook／fun台鐵）

11.台鐵商務專車恢復收取專車費
台鐵局客運票價規定，申請專車除按車種計算票價外，還需另外收取專車費，每公里加收96元，過去為鼓勵民眾申請商務專車，2004年8月起免收專車費。考量到近期台鐵大舉改造商務專車，列車內裝改走「質感路線」，也新增卡拉OK、吧台、用餐區等多種功能，新打造商務專車則將於明年1月起上線，因此先行公告恢復收取專車費用。

12.實施地震震度分級制度
現行地震震度分為8級，但其中5級（強震）及6級（烈震）級距區間較寬，不利區分災情差別。氣象局修正分級制度，明年元旦起震度改為10級，細分出5強、5弱及6強、6弱，民眾若看到「5強」以上等級地震，就須做好緊急應變準備。新制也有助於提升救災、公共與民間單位的應變效能。

13.26年以上高齡客機退場機制
依據民航法規定，航空業者使用的客機機齡超過26年者，不得使用。該法可加速汰換老舊飛機，並減少飛機因受機械故障等因素，導致異常事件發生情形，另可降低航班延誤率，減少對消費者權利影響。

14.國際航線船舶燃油硫含量管制標準，降至重量0.5%
防止船舶污染國際公約（MARPOL）附錄VI第4條及第14條規定，船舶自明年元旦起，應採用低硫燃油（硫含量以重量計0.5%以下）、具有同等減排效應之裝置(如脫硫裝置)或替代燃料，交通部前於102年7月29日及107年7月31日公告採納在案，並規定我國國際商港區域提前至108年元旦實施。

15.大型車行車視野輔助系統納入定檢項目
大型車需裝設合乎規定的行車視野輔助系統，或以下任一裝置，包括左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像之車內螢幕、於車輛右側裝設一個外部近側視鏡並於車輛右前側裝設雷達警示系統、可顯示車輛四周影像之環景顯示系統。

▲▼ 錢包，荷包，新台幣，省錢，薪水，鈔票，新台幣。（圖／記者林育綾攝）
▲時薪也從150元調高至158元。（示意圖／記者林育綾攝）

財經新制：

16.基本工資調高
基本工資將自2020年元旦起調高，月薪由原本的2萬3100元調整為2萬3800元，時薪由150元調為158元。而「勞工保險投保薪資分級表」，也將配合調整，將第一級2萬3100元以下，修正提高為2萬3800元以下，修正後預估影響296萬人，勞保基金每年則可新增25億元收入。

17.儲蓄險保費全面調漲
金管會公布2020年壽險業新契約責任準備金利率，新台幣、美元及人民幣保單各年期均調降1碼（0.25個百分點）；澳幣保單則降2碼（0.5個百分點）；歐元保單逾6年期降1碼。受到準備金利率調降影響，儲蓄險保費預期也會全面調漲。

18.住宅火險加量不加價
住宅火險自明年元旦起，在不調漲保費前提下，保障將增加3大項目，包括納入颱風洪水補償、增加搬遷費等補助金，且新舊保單都可受惠。

生活新制：

19.禁用巴拉刈
為降低農藥使用風險，農委會自102年起陸續禁用30種農藥產品（危害人體健康或汙染環境者），其中「24%巴拉刈溶液」因不當使用風險高且已有替代藥劑，遂於106年公告自107年2起禁止加工及輸入，108年2月起禁止分裝，並自109年2月起禁止販售及使用，目前全球有77個國家禁限用。

20.明年開放83年次後役男可服研發役
內政部指出，培育國家高科技人才，明年開放2000個名額，供83年次以後，具碩士以上學歷役男，於半導體，資訊、國防等22大產業，申請服研發替代役，以協助產業研發所需人力。而明年替代役實施總員額預估為1萬6500人，包括82年次以前出生役男3500人，及83年次以後出生役男1萬3000人。

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