捐贈物資免徵進口稅！陸財政部安排667億人民幣助疫情防控

▲ 武漢肺炎讓各地都出現口罩荒。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國財政部副部長余蔚平7日表示，與各財政相關部門商討出10多項政策，主要針對患者治療費用補助、防疫工作人員的保障、醫療物資採購、捐贈物資免徵關稅等部分。在個人與企業的資金保障部分，也明確列出政府如何協助融資、擔保、貸款等項目；截至6日下午5點為止，各級財政共安排了疫情防控資金667.4億元（約台幣2880億元），實際支出284.8億元（約台幣1229億元）。

中國國務院基於肺炎疫情聯防聯控機制，在7日上午召開新聞發布會，中國財政部因應疫情，針對資金保障和政策保障推出了一系列政策。

余蔚平特別強調，在政策施行之後，會持續跟蹤實施狀況，針對反映來及時改善政策，中央財政共安排170.9億元（約台幣737億元）來因應疫情，主要的疫情防控專項補助57億元（約台幣246億元），針對重點疫區湖北省也補助18億元（約台幣77億元），確保政策聚焦在疫情防控。

▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

同時余蔚平也表示，之後也會加強國庫庫款調度，保障基層防控以及保工資、保運轉、保基本民生「三保」支出需要，確實加大經費保障力度，讓人民群眾不因擔心費用問題而不敢就診，各地也不因資金問題而影響醫療救治和疫情防控，真正做到政策落實到位、工作部署到位、預算安排到位、資金撥付到位、監督管理到位。

在新聞發布會中，財政相關的與會人員還有人民銀行副行長兼外匯局局長潘功勝、稅務總局總審計師兼貨物和勞務稅司司長王道樹，銀保監會副主席周亮。